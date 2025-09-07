Suscribete a
La revolución de las finanzas embebidas se hace tangible y seduce a la banca tradicional

La integración de créditos, seguros y pagos en webs y apps es una de las grandes vías de crecimiento del sector pese a los retos normativos y tecnológicos que afronta

Adrián Espallargas

Las finanzas embebidas están ganando peso en España. En la práctica consisten en integrar pagos, créditos o seguros dentro de aplicaciones que la gente ya utiliza a diario, sin necesidad de acudir al banco. Este modelo se perfila como una de las palancas de ... crecimiento del sector en Europa y podría mover unos 80.000 millones de euros en 2030, según cálculos de KPMG. No parece un experimento pasajero, sino un cambio profundo en la forma en que empresas y consumidores se relacionan con el dinero.

