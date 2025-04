Renfe recupera la normalidad tras subsanar Talgo la avería informática en los trenes Avril

Los trenes Talgo Avril vuelven a estar operativos. Renfe ha informado a primera hora de este jueves 2 de enero que ya se ha subsanado la avería informática que dejaba «inútiles» estos convoyes y que el día anterior obligó al operador público a buscar una reubicación a miles de viajeros. La compañía tenía previsto un plan especial si la incidencia persistía pero la circulación ya ha sido restablecida.

El fallo afectó este miércoles a los corredores que unen Madrid con Galicia y Asturias, con Barcelona y Zaragoza, y con la Comunidad Valenciana y Murcia. De este modo, se recupera con normalidad la programación habitual en estas líneas y los trenes están funcionando ya como lo hacen habitualmente.

«Subsanada la avería informática de los trenes Talgo Avril, la programación habitual se recupera con normalidad desde el inicio del servicio en los tres corredores que unen Madrid con Galicia/Asturias, Madrid-Zaragoza/Barcelona y Madrid-Levante», ha informado la compañía en un mensaje en la red social X.

Talgo, por su parte, ha emitido un comunicado para indicar que ya han informado a Renfe «de la puesta en funcionamiento de los Avril tras solucionar el problema de comunicación con los cargadores de las baterías de Ingeteam. Los trenes han estado ya a disposición del operador para poder cumplir con el servicio desde primera hora».

Según la información que ha recibido el fabricante desde el proveedor del sistema, Ingeteam, «el problema de dichos equipos estaba relacionado con el cambio de año». «Tras detectarse ayer la incidencia con el arranque del día, Talgo comenzó a trabajar con los equipos de Ingeteam, y en colaboración con Renfe y Tarvia, para resolver el problema de comunicación con los cargadores de las baterías», han añadido.

Así las cosas, el servicio ferroviario comenzó 2025 ya con incidencias, en este caso por responsabilidad de las máquinas de Talgo. Para ayer 1 de enero había programados un total de 28 trayectos de trenes Avril que tuvieron que ser cancelados. La afectación potencial que comunicó Renfe fue de 14.100 viajeros. «Los Avril, que se estrenaron comercialmente en mayo de 2024, conectan Madrid con Galicia, Asturias, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia, en trenes AVE y Avlo», añadía el operador.

Durante la jornada de ayer, para tratar de minimizar la afectación, Renfe dobló las capacidades del resto de trenes de alta velocidad y larga distancia «para garantizar la movilidad de los viajeros» e incluso estableció alternativas por carretera. Los pasajeros fueron reubicados en otros convoyes para evitar que hubiera viajeros que no llegaran a destino.

A última hora de la noche del 1 de enero, el operador público informó de un plan especial para reaccionar al día siguiente pero que no ha sido necesario poner en marcha ya que se ha recuperado la operativa normal a primera hora de la mañana de este 2 de enero; para este día está previsto el viaje de más de 19.000 personas.

Choque entre empresas

En cualquier caso, esta incidencia supone un grado más en el choque entre Renfe y Talgo a costa de los trenes Avril, que no hace más que ir 'in crescendo' a medida que pasan los meses. La empresa pública tenía previsto imponer 166 millones en sanciones a Talgo por los retrasos en la entrega de estos modelos de convoy, de los cuales ya se han notificado 116 millones, la primera parte y la más cuantiosa, aunque el fabricante se resiste a pagar. Asimismo, la tensión podría ir incluso a más con otra reclamación anunciada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en verano por las averías sufridas por los nuevos convoyes en sus primeros meses de entrada en operación; esta nueva avería reforzaría esa nueva reclamación.

Así, según el contrato firmado entre Renfe y Talgo, los trenes debían haberse entregado en enero de 2021 para entrar en servicio en verano de ese año y posteriormente, tras modificaciones solicitadas, la fecha se pospuso a julio de 2022. Finalmente, la entrega comenzó en abril de 2024 y todavía hoy falta por entregar otros siete trenes de los 30 totales. Estos retrasos han generado gran parte de las tensiones.

Por su parte, Talgo justifica los retrasos por causas «exógenas» y «de fuerza mayor», como las interrupciones en la cadena de suministro debido a la pandemia y otros acontecimientos internacionales. Argumentos que no serían suficientes para Renfe, que considera que no justifican las demoras y que Talgo no ha demostrado que dichos acontecimientos hayan ocasionado la paralización de la producción.

La avería de este 1 de enero, con miles de afectados, no hace más que recrudecer el conflicto entre empresas, que se produce además en un momento de dificultad para Talgo en plena búsqueda de un gran inversor que se haga con la compañía.

