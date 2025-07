Los Rausing: la dinastía invisible que controla un imperio global sin mostrar la cara

A veces, el silencio habla más que cualquier campaña de imagen. La familia Rausing, heredera del imperio Tetra Pak ha sido durante décadas una de las grandes dinastías millonarias de Europa —y una de las más discretas. También conocida por ese envase rectangular, el Tetra Brik, para bebidas que están presenten en todos los hogares. El año pasado, la empresa produjo 178.000 millones de envases y obtuvo ingresos por 18.500 millones de dólares. Lejos de las portadas, los premios empresariales y los círculos de poder visibles, los Rausing han cultivado una reputación de misterio, hermetismo y eficacia financiera extrema.

Distintos formatos del Tetra Pak cc

Pero en 2025, vuelven a estar en boca de todos. No por escándalos ni rupturas familiares, sino por dos movimientos de primer orden: un gigantesco reposicionamiento financiero en mercados globales y un impulso sin precedentes en su filantropía internacional. Según un informe de 'Bloomberg', los descendientes del inventor del Tetra Brik tienen más de 9.000 millones de dólares invertidos en bolsa y están dispersos inteligentemente en más de cien empresas de sectores estratégicos: alimentación, tecnología, envases y biotecnología.

Un poder que no necesita mostrarse

Lo que más llama la atención no es la magnitud de su riqueza, sino el absoluto control sobre su visibilidad. Medios como 'Bild' o la BBC ya destacaban en el pasado que no conceden entrevistas. No aparecen en rankings públicos. No figuran en las redes. Se sabe que residen entre el Reino Unido y Suiza, donde han vivido durante décadas bajo el estatus de residentes «non dom»-que significa personas físicas residentes en un país, pero que declaran su domicilio en otro diferente- lo que les ha permitido pagar menos impuestos sobre ingresos internacionales.

La cultura del silencio familiar ha sido tal que incluso los grandes momentos personales se han manejado con un secretismo absoluto. Con la excepción de lo ocurrido en 2012, Eva Rausing, esposa del heredero Hans Kristian, murió por sobredosis, y su cuerpo permaneció oculto durante semanas en la mansión familiar. El caso conmocionó al Reino Unido, pero no alteró a la larga la muralla de privacidad que rodea a los Rausing.

Los herederos del cartón: poder y fortuna en esta dinastía

Quién hubiera pensado que una caja de cartón daría lugar a un imperio. La historia comienza con Ruben Rausing nacido en 1895, un visionario sueco que cambió para siempre la industria alimentaria con un invento simple pero revolucionario. 'Bloomberg' destaca que pasó varios años en Nueva York, donde estudió en la Universidad de Columbia, allí es donde vio las tiendas de comestibles de autoservicio de la ciudad y pensó que el concepto pronto sería adoptado en Europa, lo que aumentaría la demanda de paquetes prácticos de productos básicos en tamaño para el consumidor.

Cartel Publicitario de Italia cc

De vuelta a Suecia, fundó Tetra Pak en los años 50, y el producto se convirtió en un producto omnipresente en la sociedad moderna. Sus hijos, Gad y Hans Rausing, convirtieron esa idea en un imperio multinacional. En los 90, Gad compró la participación de Hans y consolidó el control total de la empresa bajo la estructura del grupo Tetra Laval, hoy con sede en Suiza.

A diferencia de otras grandes corporaciones, Tetra Laval no cotiza en bolsa. Es completamente privada. Nadie fuera del círculo familiar puede acceder a su información financiera. La opacidad es enorme, lo que dificulta conocer el tamaño exacto de sus fortunas y beneficios. El conglomerado controla desde maquinaria de envasado hasta tecnología agrícola y es, a día de hoy, uno de los grupos industriales más grandes y rentables de Europa.

Los tres herederos actuales —Finn, Kirsten y Jörn Rausing— manejan una fortuna estimada entre 9.000 y 12.000 millones de dólares, según 'Bloomberg' y Caproasia. Lo hacen desde oficinas discretas, como Longbow Finance en Lausanne, y mediante vehículos financieros como Winder Investments (que controla participaciones en empresas cotizadas como IFF, Givaudan o SIG Group) y la Haldor Foundation, registrada en Liechtenstein.

'Bloomberg', ahora, ha revelado que a través de estas entidades, los Rausing tienen una participación de 1.900 millones de dólares en IFF, 2.400 millones en la empresa de gases industriales Linde y 2.200 millones en el fabricante de aromas Givaudan, y participaciones más pequeñas en empresas desde Apple hasta Wells Fargo, según muestran documentos regulatorios.

Grandes secretos y grandes filántropos

Pese a ese perfil bajo, los Rausing llevan años siendo uno de los mayores donantes privados de Europa. Lo han hecho a través de entidades como El Hans Rausing Trust (ahora Julia Rausing Trust), que desde 2014 ha distribuido más de 610 millones de dólares a causas sociales en Reino Unido. La Sigrid Rausing Trust, centrada en derechos humanos y justicia social, con más de 200 millones de libras entregadas desde 2003. Y en 2025, la familia anunció que destinará 124 millones de dólares anuales en donaciones desde su trust principal, lo que atrajo la atención de medios como Lifestyles Magazine y Bloomberg Philanthropy Monitor.

En un mundo donde los millonarios compiten por atención, los Rausing representan lo contrario: discreción. No necesitan figurar para influir. Mientras su diseño sigue presente en millones de estantes del planeta —a través de envases de leche o zumo—, sus inversiones y donaciones configuran paisajes invisibles del poder europeo contemporáneo. Los Rausing no buscan titulares, pero cuando aparecen, el mundo se da cuenta de lo mucho que habían estado haciendo sin decir nada.