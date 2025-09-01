Suscribete a
ABC Premium

el quinto en la discordia

(Pen) último capítulo de la opa de BBVA

El banco vasco se ve obligado a mejorar la oferta sobre el Sabadell para no descarriar la operación

El presidente de BBVA, Carlos Torres.
El presidente de BBVA, Carlos Torres. EP
José Ramón Iturriaga

José Ramón Iturriaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En los próximos días conoceremos si finalmente el BBVA sube la oferta sobre el Sabadell. Se agotan los plazos. Toca presentar el folleto de la oferta a la CNMV y no queda otra que ponerle el cascabel al gato. Desde que se filtró ... el interés del banco vasco por el catalán, hace más de un año, han pasado muchas cosas, pero lo principal no ha cambiado: BBVA necesita crecer en España y no hay alternativa a la operación con Sabadell. Por esto, y a pesar de los mensajes algo contradictorios que han podido lanzar los principales ejecutivos del banco, van a subir la oferta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app