No es fácil interpretar el lenguaje corporal de Carlos Torres Vila, el presidente del BBVA. Disciplinado, serio e introvertido, parece muy difícil que algo consiga sacarlo de sus casillas. Un médico diría que tiene bradicardia, que su corazón late en reposo más lento de lo ... normal. Es fácil confundir esta templanza con desinterés o cobardía. Personas muy autorizadas del mundo de la regulación bancaria están convencidas de que los directivos del Sabadell han sobrepasado la línea roja del deber de pasividad que se demanda en una entidad opada. Cuando le pregunté a Torres en 'Mas de Uno' si él lo percibía así me contestó que eran otros los llamados a apreciarlo, no él. Y cuando le sugerí que la dirección del BBVA ha sido «poco beligerante» en la defensa de su opa frente a las muchas acciones defensivas adoptadas por el Sabadell, directamente me dijo que él estaba en una operación amistosa, buena para el Sabadell, no hostil como la ha calificado el consejo del banco.

Noticia Relacionada BBVA se ve «fuerte» mientras valora qué hacer con la opa al Sabadell tras las restricciones del Gobierno José María Camarero Esa perspectiva se ha difundido poco. Esta no es la primera opa de Torres, sabe cómo se juegan. Tuvo un papel muy relevante en la de Gas Natural sobre Endesa. Entonces ocupaba la dirección financiera de Endesa, adonde llegó de la mano de Rafael Miranda y con la bendición de Manuel Pizarro, que conocía al padre de Torres porque ambos habían sido agentes de cambio y bolsa. Pero su estilo está lejos del de Pizarro que puso la Constitución sobre la mesa. Entre otras cosas, porque Torres se formó en McKinsey, sabe de pensamiento estratégico y conoce que, para el sanchismo, la Constitución es un texto mutante. El BBVA ya había valorado la posibilidad de que el Ejecutivo le impidiera la fusión de las entidades. Pero esa opción quedaba anulada si dicha operación nunca se planteaba bajo este gobierno. Bastaba esperar a un nuevo ciclo político, con mejor actitud hacia la autonomía empresarial, para ponerla en marcha. Pero la decisión del Consejo de Ministros ha ido mucho más allá. Al prohibir la unión de las dos entidades durante al menos tres años, se adelanta a la solicitud, fijando plazos que, a primera vista, no calzan con el ciclo electoral. Tampoco es sencillo decidir sobre el recurso a los tribunales, dado que equivale a someter la opa a un calendario judicial incierto que casi es lo mismo que sepultarla. jmuller@abc.es

