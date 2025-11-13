TOP HOME PARA LOIOLA
Sagitta El Rompido Living Club: complejo exclusivo residencial y de ocio en Huelva
Sagitta El Rompido Living Club es un complejo exclusivo con residencias y villas, hotel, campo de golf, áreas deportivas, wellness, shopping y beach club, que nace en el corazón de uno de los enclaves naturales más singulares del Atlántico andaluz: El Rompido, Huelva. Será un ... espacio único de más de 130 hectáreas para disfrutar de la naturaleza, creando un estilo de vida donde el ocio y el «slow living» se funden en un nuevo concepto de bienestar.
Sagitta El Rompido Living Club es la joya en la Costa de la Luz de Loiola, con más de 50 años de experiencia en el diseño y promoción de viviendas sostenibles y los más altos estándares de calidad. En el corazón de El Rompido, Sagitta se despliega en dos propuestas residenciales que comparten una misma visión: fusionar estilo, confort y respeto por el entorno.
Sagitta Navis permite, por su parte, disfrutar de villas adosadas de alta calidad, donde el diseño contemporáneo dialoga con el paisaje natural. Y Sagitta Silva ofrece un residencial sereno y elegante, pensado para quienes buscan tranquilidad y conexión. Ambos proyectos se desarrollan bajo criterios de sostenibilidad, integrándose de forma armónica en un paraje único.
Diseño contemporáneo, calidez y funcionalidad
Cada detalle está pensado para ofrecer un hogar cómodo, funcional y lleno de luz. El proyecto incluye 128 viviendas: 106 apartamentos de 1 a 3 dormitorios y 22 villas de 4 dormitorios.
Las viviendas destacan por su luminosidad y funcionalidad, cuentan con cocina integrada al salón-comedor para favorecer la amplitud y la conexión entre espacios. El dormitorio principal incorpora baño en suite, y todas las viviendas disponen de terrazas de amplias dimensiones. La urbanización cuenta con una piscina comunitaria rodeada de zonas verdes.
Además, incorpora dos salas polivalentes que se adaptan a las necesidades de los residentes (coworking para quienes trabajan desde casa o un espacio fitness). Estos espacios están pensados para fomentar un estilo de vida activo, social y equilibrado, en un entorno que combina comodidad, funcionalidad y comunidad.
Sagitta Navis es un exclusivo conjunto de 18 villas adosadas de 4 dormitorios, distribuidas en dos plantas. Un diseño contemporáneo, que combina funcionalidad y confort, con jardín privado y parking para dos vehículos. La planta baja alberga una amplia zona de día con gran luminosidad, cocina con ventilación natural (y opción de independizarla), despensa y espacios pensados para el día a día. En la planta superior, los dormitorios ofrecen privacidad y comodidad, con baño en suite y posibilidad de vestidor en el principal. Además, todas las viviendas cuentan con un solárium ideal para disfrutar del exterior en cualquier momento del año.
La urbanización se completa con amplias zonas comunes ajardinadas, una piscina con zona de césped natural y tumbonas, ideales para el descanso y el ocio al aire libre. Estos espacios no solo ofrecen bienestar, sino que fomentan la creación de un entorno residencial tranquilo, acogedor y conectado con la naturaleza.
