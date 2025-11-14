Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este viernes 14 de noviembre
Aemet
Avisos naranjas y bajada de las temperaturas en varias zonas de España

TOP HOME PARA finaer

Nicolás Barilari: «Finaer transforma el mercado inmobiliario desde la innovación»

Nicolás Barilari: «Finaer transforma el mercado inmobiliario desde la innovación»

Finaer ha logrado dinamizar el mercado del alquiler con una propuesta que cambia las reglas del juego: un conjunto de soluciones de garantía y productos diseñados específicamente para profesionales inmobiliarios, respaldados por tecnología, diseño de producto e innovación jurídica aplicada. Su fundador y Group ... CEO, Nicolás Barilari, repasa las claves del éxito de la compañía, en expansión por Iberoamérica y consolidada como un actor clave en la profesionalización y transformación del mercado del alquiler a nivel regional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app