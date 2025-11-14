TOP HOME PARA finaer
Nicolás Barilari: «Finaer transforma el mercado inmobiliario desde la innovación»
Finaer ha logrado dinamizar el mercado del alquiler con una propuesta que cambia las reglas del juego: un conjunto de soluciones de garantía y productos diseñados específicamente para profesionales inmobiliarios, respaldados por tecnología, diseño de producto e innovación jurídica aplicada. Su fundador y Group ... CEO, Nicolás Barilari, repasa las claves del éxito de la compañía, en expansión por Iberoamérica y consolidada como un actor clave en la profesionalización y transformación del mercado del alquiler a nivel regional.
Vectores de éxito
«Finaer es una empresa que nació para aportar soluciones distintas al sector inmobiliario, combinando tecnología, diseño de producto e innovación jurídica aplicada. Nuestro enfoque mezcla elementos de 'proptech', 'fintech' y 'legaltech', siempre con una mirada muy clara hacia las necesidades del profesional inmobiliario».
Factores diferenciales
«Trabajamos exclusivamente con profesionales inmobiliarios. No vamos al cliente final, no competimos con inmobiliarias ni plataformas: nos dedicamos a potenciar su trabajo con herramientas que simplifican procesos, reducen riesgos y mejoran la experiencia del alquiler. No somos una aseguradora ni una empresa tradicional de garantías, actuamos como fiadores conforme al Código Civil».
Crecimiento progresivo
«Hemos crecido más rápido de lo que imaginábamos al principio, y creemos que tiene que ver con escuchar activamente al usuario y actuar con agilidad. Los profesionales del sector ven el valor añadido cuando una solución les permite ahorrar tiempo, reducir fricción y mejorar sus operaciones, con mentalidad innovadora y gran capacidad de ejecución».
Atención al cliente
«Nuestra propuesta está pensada 100% para el canal profesional: agentes, brokers, property managers, propietarios institucionales… Entendemos su lógica de negocio y diseñamos soluciones y herramientas que se integran a su flujo de trabajo, con un alto nivel de especialización».
Sus productos
«'Fivy Pro' permite 'subir' inmuebles y conectar directamente con inquilinos garantizados por Finaer, reduciendo riesgos operativos y tiempo de gestión (sin coste por publicación de inmuebles y un sistema de incentivos para los profesionales, que les permite generar ingresos por cada inmueble que suben. En cuanto a 'Garantía Inquilino 10'?, permite al inquilino acceder a la vivienda acreditando su solvencia al tiempo que respalda el pago del alquiler, los suministros y los gastos de comunidad durante la vigencia del contrato de alquiler (y sus prórrogas). Uno de nuestros grandes desafíos es demostrar que en el mercado del alquiler existen modelos jurídicos alternativos al seguro, igual de válidos y eficaces, que aportan agilidad y transparencia a todas las partes».
Especialistas en garantía
«Nos alegra que el mercado evolucione, pero también creemos que hay que ser precisos y transparentes. No todo lo que se presenta como garantía lo es. Nosotros venimos trabajando desde el inicio con un modelo claro, legalmente sólido y enfocado en resolver problemas».
El presente del futuro
«Tenemos planes de crecimiento geográfico y también de expansión vertical, y trabajamos en diseñar nuevas soluciones tecnológicas orientadas al acceso al crédito para inquilinos, como productos de 'lending' e hipotecas. Siempre con el mismo enfoque: soluciones tecnológicas aplicadas a la necesidad de cada cliente».
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete