top home para gilMAR
GILMAR refuerza su liderazgo en SIMED y se adapta a las nuevas necesidades residenciales
El mercado inmobiliario se da cita un año más en SIMED, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Málaga, 13 al 15 de noviembre). Esta feria, referente en el sur de Europa, reunirá a los principales actores del sector en un contexto marcado por la sostenibilidad, la ... innovación y los nuevos hábitos de vida. GILMAR vuelve a destacar con una cartera diversa y equilibrada, que responde a las necesidades reales del comprador actual: viviendas más eficientes, sostenibles y adaptadas a distintos estilos de vida, desde el lujo más exclusivo hasta propuestas accesibles y funcionales.
Costa del Sol
La Costa del Sol vuelve a ser uno de los ejes de su oferta. En Casares, Lake Essence Mansions, en Finca Cortesín, ofrece 14 parcelas desde 1.477 m² para construir villas personalizadas con vistas al mar o al lago, en un entorno con golf, spa y hotel de lujo. Los precios parten de 664.650 euros. También en Casares, Casares Bay propone nueve viviendas -apartamentos, dúplex y áticos- de dos y tres dormitorios, con vistas al Mediterráneo y entrega prevista para 2027, desde 370.000 euros.
En Estepona, Altoasis Residences agrupa 87 viviendas de tres dormitorios, con amplias terrazas, piscinas interior y exterior, spa, gimnasio y jardines, desde 405.000 euros. Muy cerca, Portamare ofrece 22 apartamentos junto al mar desde 489.700 euros. En la Nueva Milla de Oro, Balcón del Mediterráneo se dirige a un público de alto nivel, con viviendas de tres a cinco dormitorios y acabados premium, desde 1.258.290 euros.
En Málaga capital, Be Grand El Limonar combina rehabilitación y nueva construcción a 200 metros de la playa. Ofrece 18 viviendas de uno a cuatro dormitorios, con rooftop, gimnasio y dos piscinas panorámicas. Los precios parten de 895.000 euros, con entrega en 2027.
Andalucía Occidental
En Cádiz, Plaza de España 12 rehabilita un palacio del siglo XVIII para crear 14 viviendas nuevas, respetando la fachada y el patio original. Con domótica y climatización zonificada, los precios parten de 285.000 euros (entrega inmediata). En Gelves (Sevilla), Mirador de Sevilla ofrece 40 viviendas de uno a tres dormitorios, todas con plaza de aparcamiento y áticos con terrazas, desde 144.000 euros. En el caso de El Puerto de Santa María, Cielos 16 incluye 13 viviendas con piscina comunitaria, garaje y trastero opcionales. Las tipologías, de uno a tres dormitorios, incorporan terrazas privadas o jacuzzi en los áticos, desde 174.300 euros.
Madrid y su entorno
En el distrito de Salamanca, Residencial Avenida América (promovido por NOZAR y MASAVEU) ofrece viviendas de dos y tres dormitorios, bajos con jardín y áticos dúplex con piscina privada, todas con garaje y trastero.
En Alcobendas, LC26 transformará un edificio existente en 64 viviendas con zonas comunes renovadas y 79 plazas de garaje (desde 407.700 euros, con entrega a finales de 2025). En San Sebastián de los Reyes, CDA1 Urban Spaces plantea 64 lofts de uso mixto (residencial o profesional), con azotea común y precios desde 160.700 euros (entrega, 2025). En Boadilla del Monte, La Dehesa 12 ofrece villas independientes sobre parcelas de hasta 750 m², con cinco dormitorios, aerotermia, suelo radiante y opción de piscina privada (entrega prevista, 2027).
Islas Canarias
En Telde (Gran Canaria), Brassie Villas representa la apuesta de GILMAR por la vivienda sostenible. En colaboración con UNIK, ofrece villas de tres dormitorios con terraza, jardín, piscina privada climatizada y sistemas fotovoltaicos. Los precios parten de 459.000 euros, con entrega en 2026.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete