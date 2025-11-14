Suscribete a
Avisos naranjas y bajada de las temperaturas en varias zonas de España

GILMAR refuerza su liderazgo en SIMED y se adapta a las nuevas necesidades residenciales

El mercado inmobiliario se da cita un año más en SIMED, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Málaga, 13 al 15 de noviembre). Esta feria, referente en el sur de Europa, reunirá a los principales actores del sector en un contexto marcado por la sostenibilidad, la ... innovación y los nuevos hábitos de vida. GILMAR vuelve a destacar con una cartera diversa y equilibrada, que responde a las necesidades reales del comprador actual: viviendas más eficientes, sostenibles y adaptadas a distintos estilos de vida, desde el lujo más exclusivo hasta propuestas accesibles y funcionales.

