TOP HOME PARA DISCESUR

Compromiso con la innovación, la tecnología y el diseño

El chef Martin Berasategui fue el invitado especial del evento organizado por Discesur, referente en el sector para arquitectos, interioristas, constructores, promotoras y clientes particulares

Discesur celebró un evento, el 18 de septiembre, para clientes y proveedores
Discesur, empresa distribuidora líder en materiales para el hogar, celebró un evento, el pasado 18 de septiembre, para clientes y proveedores que contó con la asistencia del chef Martin Berasategui (11 estrellas Michelin), embajador de la marca Beko. Un nuevo hito en el recorrido ... de la compañía, una ratificación del papel de Discesur como referente en el sector, que ya cuenta con 37 años de experiencia, con propuesta de asesoramiento integral para profesionales y particulares, en este caso en su 'showroom' de Alcobendas, la más reciente de sus sedes (desde 2018), todo un referente en el norte de Madrid por volumen y calidad de producto expuesto.

