Compromiso con la innovación, la tecnología y el diseño
El chef Martin Berasategui fue el invitado especial del evento organizado por Discesur, referente en el sector para arquitectos, interioristas, constructores, promotoras y clientes particulares
Discesur, empresa distribuidora líder en materiales para el hogar, celebró un evento, el pasado 18 de septiembre, para clientes y proveedores que contó con la asistencia del chef Martin Berasategui (11 estrellas Michelin), embajador de la marca Beko. Un nuevo hito en el recorrido ... de la compañía, una ratificación del papel de Discesur como referente en el sector, que ya cuenta con 37 años de experiencia, con propuesta de asesoramiento integral para profesionales y particulares, en este caso en su 'showroom' de Alcobendas, la más reciente de sus sedes (desde 2018), todo un referente en el norte de Madrid por volumen y calidad de producto expuesto.
La convocatoria contó con 120 invitados, representantes en su mayor parte del interiorismo, la arquitectura y la construcción en Madrid, que pudieron escuchar no solo cómo Berasategui compartía su historia personal y profesional, resaltando la cultura del esfuerzo y los valores humanos, sino que pudieron disfrutar de un almuerzo y una degustación de una selección de sus recetas, un excepcional evento en un espacio único de gastronomía, inspiración y networking.
La sede del evento, el 'showroom' de Alcobendas, cuenta con más de 2.000 m² dedicados a pavimentos, revestimientos, cocinas y baños. Todo un referente en el norte de Madrid, tanto por volumen como por la calidad de producto expuesto, así como por el asesoramiento integral en todo momento a sus clientes, que se benefician, además, de un espacio de encuentro para particulares y profesionales con asesoramiento integral.
Además de Alcobendas, Discesur cuenta con exposiciones en Pinto (4.000 m², hub logístico de 15.000 m² y oficinas centrales) y la calle Orense (Madrid), además de Upgrade, un espacio colaborativo para profesionales en la c/ Ortega y Gasset. Parte de una compañía que destaca por la renovación constante de producto y tendencias y por la construcción de relaciones de confianza a largo plazo. Espacios de inspiración y colaboración.
Moisés Santos, director general de Discesur, destacó durante el evento la voluntad de Discesur de crear relaciones duraderas con clientes y partners, y valoró muy especialmente el papel de los proveedores y colaboradores como Beko Electrodomésticos, que aportan innovación y tecnología. «Para nosotros (destacó), es esencial la importancia de compartir valores sólidos con colaboradores, de crear relaciones duraderas con clientes y partners». Y quiso subrayar otra parte de la esencia del éxito de la compañía: «Nuestro equipo humano, formado por profesionales con gran experiencia en el sector, muchos de ellos con una larga trayectoria dentro de la empresa. Su compromiso y cultura profesional arraigada han sido clave en el crecimiento de la compañía y conectan plenamente con los valores de esfuerzo y honestidad que defiende Martín Berasategui».
