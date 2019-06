La generación que no encuentra su sitio en Madrid La escasa oferta, el alza de precios y la búsqueda de espacio y zonas comunes impulsan el interés por las ciudades cercanas

Seguir Daniel Caballero @danicb13 Madrid Actualizado: 29/06/2019 01:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Madrid cuenta con 21 distritos y más de tres millones de habitantes. Sin embargo, la capital, tierra de acogida, hoy día sufre por sus cuatro costados para brindar nuevos espacios en los que vivir. El suelo está agotado y los precios avanzan a nuevas cotas. ¿Qué hacer? Renunciar a Madrid. Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda... están «acogiendo» a aquellos para los que no hay sitio en la gran ciudad, especialmente si buscan espacio o urbanizaciones cómodas y preparadas para el disfrute familiar.

Hay cifras que certifican la tendencia Según Neinor Homes, en sus promociones inmobiliarias en municipios periféricos han detectado que el mayor número de compradores proceden de Madrid. El 58% en algunos casos, el 50% en otros, el 45% en otros, y así sucesivamente. Los ciudadanos originarios de esos municipios representan porcentajes de compra mucho menores. «El precio de la vivienda hace inviable vivir, por ejemplo, donde lo hacen sus padres y, entonces, tienen que abrir el abanico a otros municipios», explica Ignacio Llona, director territorial de la zona Centro de Neinor Homes. Todo ello unido a una escasez de oferta que ha inflado los precios los últimos años.

En base a las últimas estadísticas de la tasadora Tinsa, el metro cuadrado en la capital suma 16 trimestres consecutivos al alza en términos interanuales. Desde el segundo trimestre de 2015 la tendencia ha sido de ascenso hasta tocar en la actualidad los 2.964 euros/m². El fondo que se alcanzó durante la crisis llegó en el primer trimestre de 2015 con 1.992 euros/m². En comparación con el resto del país, España tiene un precio de la vivienda un 54,5% inferior al de Madrid.

El perfil de compradores que optan por trasladarse a otras zonas de Madrid son bastante específicos: parejas de entre 35 y 45 años, con un poder adquisitivo razonable, dos sueldos y que buscan crecimiento familiar

En el caso de Neinor, el perfil de compradores que optan por trasladarse a otras zonas de Madrid son bastante específicos: parejas de entre 35 y 45 años, con un poder adquisitivo razonable, dos sueldos y que buscan crecimiento familiar; además, con unos recursos «limitados», lo que les hace imposible adquirir la casa que buscan en Madrid. «Aspiran a una vivienda grande con comodidades a las que no quieren renunciar», detalla Llona.

El precio es uno de los principales factores a tener en cuenta pero la oferta es el otro gran condicionante. «Las nuevas áreas de desarrollo y expansión se encuentran fuera del anillo de la M-30 porque dentro no existen bolsas de suelo. Lo lógico es que la ciudad, ante un crecimiento de población, se extienda por fuera. Y los municipios adyacentes cuentan ya con muy buenas comunicaciones», asegura Samuel Población, director nacional de Residencial & Suelo de CBRE España.

Asimismo, no solo aquellos con un poder adquisitivo más elevado están optando por irse a las afueras. Las rentas medias, también: «Encuentran nuevas promociones que les permiten satisfacer sus necesidades de zonas comunes como piscina, gimnasio, etc.», afirma Población. Y añade: «En Madrid ya poco se puede hacer, no hay suelo disponible». Los expertos consultados coinciden en que esta tendencia irá en aumento a corto-medio plazo. No es algo transitorio, al menos hasta que se estabilicen todavía más los precios en Madrid.

Tendencia en las dos grandes ciudades

Ferran Font, director de Estudios de Pisos.com, señala que «la gentrificación es un fenómeno que empieza a finales de 2017 en la capital y, en el caso de Barcelona, la tendencia se inició uno o dos trimestres antes». Así, es una dinámica que afecta a los dos principales urbes españolas, aunque cada una con sus particularidades debido al turismo de ambas regiones y sus respectivas zonas metropolitanas.

En cuanto a diferencias entre generaciones, Font explica que la del baby-boom tenía más predilección por adquirir la vivienda en propiedad para formar una familia, mientras que la de los «millennial» el 70% opta por alquiler y con el objetivo de emanciparse en busca de libertad o simplemente vivir en pareja. Además, hay que sumar que la edad para independizarse ha aumentado dos años en cuestión de una década, según un estudio de Pisos.com. Tendencias que cambian, igual que las ciudades, con unos problemas que se extienden. Los expertos también avisan de que, debido a que ahora se están trasladando a comprar fuera de Madrid, esas zonas llegará un momento en que puedan sufrir también el mismo dilema con el precio y la oferta. Por lo pronto, son de las pocas opciones para adquirir obra nueva -y segunda mano- a precios más asequibles sin renunciar a la comodidad.