Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Exceltur revisa a la baja el crecimiento del PIB turístico y avisa de la pérdida de visitantes alemanes, italianos y franceses

El sector relaciona la caída de pernoctaciones a condicionantes económicos de algunos mercados

Bañistas en playa de Benidorm
Bañistas en playa de Benidorm
Antonio Ramírez Cerezo

El turismo confirma su desaceleración este verano y el PIB del turismo crece ya al 2,8% respecto al 3,3% del trimestre anterior y entra en una etapa de «normalización», según Exceltur, el principal 'lobby' turístico en España, que apunta a que el sector ... ha dejado de «ejercer de contribuidor neto al crecimiento real de la economía española» al aumentar su actividad al mismo ritmo que otros sectores económicos, tras un trienio (2021-2024) en el que su contribución al crecimiento ha alcanzado el 52,6%. La patronal ha revisado su estimación de alza del PIB turístico en 2025 al 2,8% respecto a la anterior del 3,3% pronosticada en el mes de julio.

