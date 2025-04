Si has usado Bizum para enviar o recibir dinero, atento: a partir de esta cantidad debes incluirlo en la declaración de la renta

La campaña de la declaración de la renta 2024-2025 dio el pistoletazo de salida el pasado 2 abril y, quienes lo deseen o estén obligados a presentar su tributación a Hacienda, ya pueden ir haciéndolo a través de internet.

Como es sabido, la renta de este año corresponde al ejercicio económico del pasado 2024, por lo que tanto lo que se ganó trabajando, como herencias, grandes transferencias, ventas y todo tipo de beneficios económicos, además de pagos, están en conocimiento de la Agencia Tributaria.

Con la inclusión de nuevos métodos de pago se van creando también nuevas normas o consideraciones a tener en cuenta respecto a la declaración de la renta. Esto es lo que ocurre con Bizum, aplicación por la cual cada vez más personas realizan pagos de deudas o incluso pagan servicios o productos.

Si has utilizado Bizum tanto para pagar como para que te paguen, a continuación te contamos las consideraciones más importantes que debes tener en cuenta para esta campaña de la renta, además de la cantidad de dinero recibido a partir de la cual debes incluirlo en la declaración.

Si utilizas Bizum para enviar o recibir dinero, debes estar atento a las siguientes situaciones en las que es obligatorio incluir estas operaciones en la declaración de la renta:

Movimientos por encima de los 10.000 euros anuales

En caso de que el total de los Bizum que has hecho o recibido en un año fiscal supere los 10.000 euros, este dinero se declarar de manera obligatoria a Hacienda. El ente público tiene acceso a estos movimientos, además de que los bancos están obligados a informar sobre estas transacciones.

Ingresos por actividades económicas

Para quienes son autónomos o llevan a cabo un trabajo por el que se han recibido los pagos a través de Bizum, también es obligatorio incluir estos en la declaración como cualquier otro ingreso profesional. Esto también engloba al correspondiente IVA e IRPF.

«En el caso de que en el último ejercicio hayas usado Bizum como herramienta de pago con tus clientes, debes declarar todos los ingresos por actividad económica a Hacienda, exactamente igual que con cualquier otro método de pago (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.)», se puede leer en la web de Bizum.

Pago del alquiler

En el caso de que seas un porpietario con una vivienda en alquiler y tus inquilinos te pagan la mensualidad por Bizum, este importe tiene que declararse en la renta como rendimiento de capital inmobiliario, del mismo modo que si se tratase de una transferencia bancaria, explican desde la web de Bizum.

Los casos de uso de Bizum en los que no es necesario declarar a Hacienda son los pagos puntuales o esporádicos entre familiares, amigos o conocidos, siempre que no superen el límite indicado de 10.000 euros al año en total y que el dinero no tenga un origen lucrativo o laboral, explican desde ADSLZone. Ahora ya conoces los casos en los que hay que declarar los Bizum a Hacienda este año.

Relacionado con esta aplicación económica, una de las novedades en la campaña de la renta de este año es que, a los contribuyentes a los que les salga a pagar, podrán saldar su deuda con la Agencia Tributaria a través de Bizum.