Cuándo estoy obligado a presentar la declaración de la Renta 2020 - 2021 El próximo 7 de abril comenzará la campaña para presentar la declaración de la Renta 2020-2021

Faltan a penas 3 días para que comience la campaña para presentar la declaración de la Renta. Este 2021, los contribuyentes tendrán que declarar todos los ingresos obtenidos durante el pasado 2020, un año marcado por la pandemia de coronavirus que ha afectado a la economía de todo el país.

A las puertas del inicio de esta campaña, son muchas las dudas que pueden surgir, sobre todo a aquellos que nunca antes han tenido que declarar sus ingresos. A continuación explicamos qué personas deben presentar este año la declaración de la Renta de 2020.

Quiénes deben declarar sus ingresos anuales

Según se indica en la página web de la Agencia Tributaria, deben presentar la declaración de la Renta todos los contribuyentes en España. Sin embargo, existe un límite, dependiendo de los ingresos que se reciban de forma anual y de donde procedan dichos ingresos:

Aunque no estés obligado a presentar la declaración de la Renta, puedes porbar a hacerla utilizando el Simulador Renta Web de la Agencia Tributaria, pues puede que te salga a devolver y consigas un ingreso extra con el que no esperabas contar el próximo mes.

Qué ocurre con los ERTE

Durante el pasado 2020 la pandemia de coronavirus afectó a un gran número de trabajadores debido a que, para frenar los contagios, el Gobierno central decretó el cierre de un gran número de locales comerciales durante un periodo de tiempo muy prolongado. Esto hizo que muchas personas se vieran afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, el famoso ERTE. ¿Qué ocurrirá con la declaración de la Renta de estas personas? ¿Tendrán que declarar los ingresos que percibieron durante el periodo en el que no trabajaron?

La Agencia Tributaria recoge que los trabajadores afertados por un ERTE deberán seguir las mismas normas que el resto de contribuyentes a la hora de presentar su declaración de la Renta de 2020. Además, debido a que tuvieron dos pagadores diferentes, tendrán que declarar esos ingresos como tales. No obstante no estarán obligadas a declarar por IRPF si la suma de los rendimientos del trabajo no es superior a los 1.500 euros.