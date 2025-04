Estas son las fechas de la Renta 2020-2021: calendario completo

Falta muy poco para que dé comienzo la campaña de la declaración de la Renta 2021 correspondiente al ejercicio de 2020 , un año marcado por la pandemia de coronavirus que ha afectado gravemente a la economía de muchas familias. Como viene siendo habitual, los españoles podrán hacer su declaración en el mes de abril. Concretamente, como ha publicado la Agencia Tributaria, el inicio del plazo es este miércoles 7 de abril y finalizará el 30 de junio, aunque todo dependerá del método que se escoja para llevar a cabo la declaración.

Las fechas clave de la Declaración de la Renta

Como se indica en la página web de la Agencia Tributaria , el 7 de abril de 2021 comienza el plazo de presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2020. A partir del 6 de mayo podrá solicitarse la declaración de Renta 2020 vía telefónica y a partir del 2 de junio presencialmente en las oficinas y hasta el 30 de junio de 2021.

Para ser atendido por la Agencia Tributaria es necesario concertar una cita previa , a partir del 4 de mayo para su atención por teléfono y a partir del 27 de mayo para acudir a las oficinas de forma presencial. La cita previa puede pedirse hasta el 29 de junio de 2021, por Internet o en los siguientes números de teléfono:

901 12 12 24 / 91 535 73 26 o 901 22 33 44 / 91 553 00 71

Para realizar la declaración por Internet podrá utilizarse el DNI electrónico o el certificado electrónico en el caso de que se tratase de un modelo de personas físicas, de representantes de personas jurídicas o de entidades sin personalidad jurídica.

Las personas físicas disponen del DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN o el número de referencia para presentar, en su caso, declaraciones informativas, censales, determinadas autoliquidaciones, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.

En resumen:

- Miércoles 7 de abril : inicio de la campaña de la renta 2020-2021 con presentación por Internet de las declaraciones del IRPF.

- Martes 4 de mayo : a partir de este día es posiblepedir cita previa para ser atendido de forma telefónica.

- Jueves 6 de mayo : comienza el plazo para presentar la declaración de la renta por teléfono.

- Jueves 27 de mayo : a partir de este momento es posible solicitar cita para realizar la declaración de manera presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria.

- Miércoles 2 de junio : empieza la campaña de la declaración de la renta de forma presencial.

- Viernes 25 de junio : finaliza el plazo de las declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación bancaria.

- Miércoles 30 de junio : fin de la campaña de la renta 2020-2021 .

Novedades de la declaración de la Renta 2020

El 2020 ha sido un año muy difícil. La crisis sanitaria ha derivado en una crisis económica que ha afectado a un gran número de personas en toda España. Por este motivo, la Agencia Tributaria ha publicado un documento bajo el nombre de 'Campaña Declaraciones Informativas 2020 | Novedades' para esclarecer algunas dudas que pueden surgir.

En los apartados siguientes de desglosan algunas de las aclaraciones que se hacen en este documento.

Declarar un ERTE

Debido al cierre temporal de un gran número de locales en nuestro país a causa de la situación epidemiológica durante este 2020 fueron muchos los trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) . Estas personas no estarán obligadas a declarar por IRPF si la suma de los rendimientos del trabajo no supera los 22.000 euros (normalmente solo los contribuyentes con rendimientos brutos inferiores a 14.000 euros están exentos de presentar esta declaración), y si el importe percibido del segundo y restantes pagadores no supera los 1.500 euros .

En el caso de que se produzcan abonos de ERTES improcedentes que posteriormente deban ser devueltos por el contribuyende, este 2020, en el modelo 190 correspondiente al ejercicio, solo habrá que reflejar el neto correspondiente.

Si la devolución se produce en 2021, las cantidades devueltas se consignarán en el modelo 190 correspondiente a este año 2021, con ejercicio devengo 2020 y signo negativo.

Prestación extraordinaria a autónomos por cese de actividad

Los trabajadores por cuenta propia no tendrá que incluir esta prestación como un ingreso más del trimestre en el modelo 130 de pago fraccionado del IRPF al no ser considerada un rendimiento de una actividad económica .