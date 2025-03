Yolanda Gómez Rojo: Adiós al sueño de Iglesias de tener una banca pública

Los contribuyentes no vamos a recuperar los 24.000 millones que prestamos para hacer viable Bankia, pero tras la operación es probable que las arcas públicas obtengan algo más de lo que recuperarían si siguuera en solitario y se vendiera

La más que posible fusión de CaixaBank con Bankia acaba con el sueño del vicepresidente Iglesias de convertir a Bankia en un banco público con el que hacer y deshacer a su antojo. Evitar esa tentación es, en mi opinión, una de las principales ventajas de la anunciada operación. Por mucho que a Iglesias y a otros dirigentes de Podemos se les llene la boca hablando del rescate a la banca y de los miles de millones que nos ha costado a todos los contribuyentes, lo cierto es que a quienes tuvimos que rescatar no fue a los bancos dirigidos por gestores profesionales y con criterios profesionales, sino a las cajas de ahorros gestionadas con criterios políticos. Yademás, lo que evitamos con el rescate, que a veces se nos olvida, no es que unos señores poderosos se siguieran llenando los bolsillos, sino que millones de ahorradores, que teníamos depositados nuestro dinero en esas cajas de ahorros, perdiéramos nuestros depósitos.

Y sí, es cierto que los contribuyentes no vamos a recuperar los 24.000 millones que tuvimos que prestar para hacer viable la entidad, pero tras esta operación es probable que las arcas públicas obtengan algo más de lo que recuperarían si Bankia se mantuviera en solitario y luego se vendiera. Y si no lo creen, hagamos números. Desde que se anunció la operación, los títulos de Bankia han subido en torno a un 30%, con lo que los menos de 2.000 millones que valía en el mercado la participación del Estado antes de la misma se han convertido ya en más de 2.500. Y a esto habrá que sumar la prima que pague CaixaBank por tener el control de la nueva entidad, y que el Gobierno, a través del FROB, deben intentar maximizar, porque está claro que para CaixaBank, también es un buen negocio. Por lo tanto, aunque el Estado pase de tener un 61,8% de Bankia, al 15 ó 16% del nuevo banco; el valor de esa participación en la nueva entidad será mayor , aunque no tendrá el control de la misma.

Está claro, también, que la rentabilidad que genere el nuevo banco será más elevada que la que Bankia o Caixabank puedan tener por separado, porque mientras los ingresos pueden seguir siendo similares a la suma de los que ahora tienen de manera individual, está claro que habrá una importante reducción de costes, porque lo primero que hará el nuevo banco, sin lugar a dudas, será ajustar oficinas y empleados, con lo que tras el coste inicial de la reestructuración, el ahorro del funcionamiento ordinario de la entidad será importante . Y eso podría costearse, según explica Moody’s, con el «badwill», el fondo generado por comprar por debajo del valor contable. Y después de esta fusión, vendrán otras. En un momento como el actual, con los tipos de interés prácticamente en negativos, y un escenario económico complicado, la única manera de que las entidades sobrevivan será fusionarse para aprovechar sinergias y reducir costes.

El gran damnificado de estas operaciones será, sin duda el empleo. La banca, igual que ocurrió con las fusiones de la anterior crisis financiera, generará miles de desempleados, bien indemnizados, eso sí, pero desempleados al fin y al cabo. Y luego está el problema de la competencia. La concentración, sin duda, reducirá la competencia y puede encarecer los servicios financieros. Reguladores y supervisores argumentan, no obstante, que confían en que no aumenten los costes para los clientes porque los bancos ya no solo compiten entre ellos. Con el auge de internet, han surgido entidades como las fintech o las bigtech que ofrecen servicios similares.

Ángel de Antonio Escrivá y la congelación de las pensiones Congelar las pensiones o los sueldos públicos, cuando la inflación está en negativo, no es pedir sacrificios ni a pensionistas ni a funcionarios. Y sobre todo cuando un gran número de trabajadores han visto reducidos sus ingresos por estar en ERTE o los verán en el futuro por la crisis económica en la que estamos inmersos y por la que se avecina. El problema es que a este Gobierno, y especialmente a los miembros de Podemos del mismo, se les ha llenado la boca diciendo que aquí los ajustes solo los hacía el PP. Pero lleva razón Escrivá, las pensiones, si no se cambia la ley, no se pueden congelar porque el Ejecutivo de los recortes, el de Rajoy, aprobó una ley que dice que, como mínimo, las pensiones hay que subirlas un 0,25%.