Unicaja y Liberbank confirman contactos «preliminares» para su fusión Las conversaciones están siendo al máximo nivel ejecutivo entre el presidente Azuaga y el consejero delegado Menéndez

La banca está dispuestas a continuar a un ritmo acelerado con el proceso de consolidación. Unicaja ha confirmado esta mañana en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que está en conversaciones «preliminares» con Liberbank para estudiar una operación. Y, más tarde, también lo ha hecho esta segunda. Fuentes financieras señalan que los contactos se han dado al máximo nivel ejecutivo, es decir, entre Manuel Azuaga y Manuel Menéndez, respectivamente.Con los números sobre la mesa, se trataría más de una absorción que de una fusión, de la firma andaluza sobre la asturiana.

«En relación con determinadas informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación, Unicaja Banco comunica que de forma regular analiza posibles oportunidades de inversión u operaciones corporativas que pudieran resultar de interés para todos sus accionistas«, ha explicado la entidad, para incluir a continuación los contactos con el banco dirigido por Manuel Menéndez.

Asimismo, Unicaja ha destacado que todavía no cuenta con asesores externos para llevar a cabo la operación y que no se ha tomado ninguna decisión en firme por parte del consejo de administración. En los últimos días, a raíz de una información de Bloomberg, se situaba el nombre de Deutsche Bank como banco de inversión de Liberbank; este banco no ha detallado nada en su hecho relevante sobre asesores externos. Fuentes financieras, en todo caso, recalcan Liberbank tiene con la firma alemana una especie de tarifa plana para llevarle todas las operaciones, aunque todavía no habría mandato expreso.

De consumarse esta unión, se crearía el quinto banco español por volumen de activos (una vez se haya ejecutado la fusión de Caixabank y Bankia): Unicaja aportaría 62.970 millones de euros y Liberbank otros 45.824 millones. Superaría los 100.000 millones en activos, superando así a Abanca y Bankinter.

Operaciones del pasado

Lo cierto es que las relaciones entre los dos bancos vienen de lejos. En mayo de 2019 rompieron sus conversaciones de fusión por no llegar a un entendimiento sobre la ecuación de canje de la entidad resultante.

Son viejos compañeros de viaje que, con su unión, lograrían extenderse a lo largo y ancho del territorio nacional. Liberbank por su presencia en el norte de España y Unicaja por su implantación en el sur del país.

En su momento ambos bancos calcularon que tendrían que prescindir de alrededor de más de 2.000 empleados y que las sinergias que lograrían desembocarían en un ahorro en costes anual de hasta 150 millones de euros. Ahora esas cifras podrían variar dad la situación actual de Covid.

La ecuación de canje, entonces, dio al traste con la operación. Se especuló con que Unicaja se quedaría con en torno a un 60% del nuevo banco y Liberbank el 40% restante, pero este segundo quería un peso mayor en la firma y el primero no estaba dispuesto a ceder.

Reacción del mercado

El mercado ya permanecía atento a esta operación. Y, de hehco, los bancos de inversión daban por sentado que esta sería una de las fusiones/absorciones que se llevarían a término. Dicho y hecho.

Liberbank ya se está disparando en Bolsa un 16% y Unicaja ronda ya el 13% de subida. Los inversores reciben de muy buen grado este segundo intento de integrarse de los bancos de origen asturiano y andaluz.