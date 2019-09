Thomas Cook quiebra y deja atrapados a 600.000 turistas en el extranjero

El grupo de viajes Thomas Cook, con 178 años de historia, se ha declarado en suspensión de pagos tras haber fracasado las negociaciones de emergencia con su principal accionista y acreedores a fin de encontrar un rescate, según confirmó este lunes la Autoridad de Aviación Civil (CAA) . La compañía, que emplea a 22.000 personas -9.000 en el Reino Unido- administra hoteles, resorts y aerolíneas para 19 millones de personas al año en 16 países. Actualmente cuenta con 600.000 personas en el extranjero, lo que obliga a los gobiernos y a las compañías de seguros a coordinar una gran operación. Miles de estos turistas se encuentran en Canarias y Baleares. Además, está por cuantificar el efecto que tendrá el cese de sus operaciones para el turismo español.

La empresa no ha podido asegurar los 200 millones de libras (unos 227 millones de euros) que necesitaba como fondos extra para poder garantizar su supervivencia tras una jornada completa de reuniones cruciales mantenidas en Londres. «Todas las reservas del Grupo Thomas Cook, que incluyen los vuelos y las vacaciones, han sido canceladas», apuntó la CAA en la nota. La incertidumbre introducida por el desenlace del Brexit, la depreciación de la libra, la renqueante marcha de la economía europea y el auge de la contratación directa a través de internet están detrás de la quiebra del turoperador.

We are sorry to announce that Thomas Cook has ceased trading with immediate effect.



This account will not be monitored.



Please visit https://t.co/WWiKkzLYQJ for further advice and information.#ThomasCookpic.twitter.com/Nf1X3jn97x