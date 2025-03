Tecnología, ecommerce, salud... estas son las ocasiones de inversión en una Europa en plena desescalada

La irrupción del coronavirus ha sacudido los cimientos de la economía global y el mundo de la inversión no ha sido ajeno al impacto de la pandemia. Ahora que el momento más crítico del brote se ha superado en el Viejo Continente, los mercados europeos avanzan en la desescalada con un horizonte repleto de riesgos, pero también de oportunidades.

Con el objetivo de analizar la situación de los mercados europeos, las claves que regirán en esa «nueva normalidad» y los riesgos a los que se enfrentarán los mercados, ABC y Funds Society han celebrado, de forma virtual, el foro «Mercados en Europa: solidaridad, pandemia y oportunidades de inversión» , la primera entrega de una serie de encuentros digitales que realizarán en colaboración y que girarán en torno a varios temas de gran interés para la industria de gestión de activos y gestión patrimonial en nuestro país.

El evento, patrocinado por las gestoras Amiral Gestión y ODDO BHF Asset Management , ha sido presentado por Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, y por Alicia Miguel, redactora jefe de Funds Society, y ha contado con la intervención de grandes expertos en la materia: Pablo Martínez Bernal , responsable de Relación con Inversores para España de Amiral Gestión; Leonardo López , Country Head para Iberia y Latam de ODDO BHF Asset Management: y Alex Fusté , economista jefe del Grupo Andbank y miembro del Comité de Dirección del Grupo.

Uno de los aspectos que ha sido objeto de debate son los sectores que saldrán reforzados tras la emergencia sanitaria causada por el coronavirus. En este sentido, Leonardo López ha explicado que si hay dos sectores que salen beneficiados de toda esta crisis son los de la tecnología y todo lo que toca el mundo digital (desde «food delivery» hasta ecommerce) así como el sector salud.

«Lo que ha provocado esta crisis es una aceleración brutal de las soluciones en la nube . Microsoft, por ejemplo, habla de un crecimiento de tres cifras en sus soluciones icloud o de coworking. Muchas empresas que hasta hace poco no querían el teletrabajo no han tenido otro remedio que adoptarlo y se han dado cuenta de que funciona e incluso aumenta la eficacia. Las empresas van a tener que invertir en software y hardware para que podamos trabajar desde nuestras casas y con seguridad». Respecto a las compañías de e-commerce, ha destacado que «han recorrido en unos meses lo que les había llevado años»: «Son compañías que normalmente para atraer los clientes a las plataformas tienen que hacer promociones y esta vez lo han podido hacer gratis, son claros ganadores de esta crisis, lo mismo que el pago electrónico».

En el lado contrario, indicó que el turismo puede ser el gran penalizado . «Tanto el sector aéreo como los hoteles ya no estaban en muy buen estado antes de la crisis. Muy pocas compañías aéreas generaban flujo de caja libre positivo y cada vez era más común ver compañías en quiebra o cerca de la quiebra», ha empezado por destacar. El hecho de que ahora los Estados estén inyectando dinero en este tipo de compañías, puede provocar, en opinión de López, «una reacción del precio de la acción muy rápido, lo vemos en el caso de AirFrance, que pasó de tres a seis euros el precio por acción de un día para otro». Sin embargo, ha advertido de que «esto no va a tapar más que los problemas de este tipo de compañías y va a perjudicar a compañías bien gestionadas en estos sectores que no van a tener estas ayudas».

Por su parte, Pablo Martínez Bernal , ha mencionado el sector tecnológico y también las compañías industriales como posibles ganadores tras la crisis. En cualquier caso, ha incidido en que «en general tenemos bastante diversificación » para gestionar bien los posibles riesgos, algo que responde a la «lección aprendida en 2008».

Foco en el análisis fundamental

En un contexto de turbulencias como el actual, cabe preguntarse si es mejor fijarse en la macroeconomía a la hora de invertir o es más importante poner el foco en el análisis fundamental . Acerca de esta disyuntiva, López ha explicado que «lo primero que hay que hacer es mirar el balance de las empresas», aunque ha admitido que la casi totalidad de las compañías han visto un parón nunca imaginado y el retorno a la actividad normal va a llevar un cierto tiempo, de modo que «hay que asegurarse de que tengan liquidez para pasar el invierno que tal vez les toque pasar».

Por eso, ha dicho, «hemos visto una actividad de aumento de capital importante últimamente, ya que las empresas necesitan tener un colchón». Ahora bien, ha añadido que «es cierto que luego el mercado se ha movido más bien por enfoques macro en los últimos meses». En cualquier caso, bajo su punto de vista, a medio-largo plazo el análisis fundamental tiene más fuerza : «En lo que va de año las empresas que mejor lo han hecho son aquellas empresas de calidad con buenas proyecciones a medio y largo plazo, con lo cual centrarse en los fundamentales es clave».

Una postura compartida por Martínez Bernal, quien ha coincidido en que «la clave es el análisis fundamental y, de hecho, antes de la crisis del Covid-19 veníamos siendo muy prudentes con la selección de compañías , especialmente nos fijábamos en la parte de balance, en el endeudamiento y, a poder ser, estábamos priorizando el incorporar compañías con caja neta».

Actuaciones del BCE

Otra cuestión importante que se puso sobre la mesa es si las medidas del Banco Central Europeo (BCE) van a seguir influyendo en los mercados o, después de tantas actuaciones en los últimos años, han quedado ya descafeinadas. «A diferencia del pasado, en donde una crisis económica derivaba en una crisis de mercado, ahora es al revés y, por lo tanto, el BCE va a continuar operando, fijando el precio de las cosas porque es un callejón en el que se ha metido y es muy difícil salir», ha asegurado Alex Fusté . Sobre si será suficiente con la actuación de la institución comunitaria, ha defendido que «en el corto plazo puede ser que sí, pero esto tiene un límite».

Respecto al fondo de recuperación , aprobado por la Comisión Europea el pasado mes de mayo y valorado en 750.000 millones de euros, ha manifestado que «solidaridad es sinónimo de caridad y la caridad solo está bien si garantiza que te puedes independizar de ella. Para hacerlo, uno debe asegurarse de que los fondos se utilizan de manera correcta. Estoy convencido de que gran parte de estos fondos van a ir destinados a financiar gasto corriente, así que creo que este tipo de ayudas no van a funcionar en Europa », ha reflexionado durante su intervención.

Alicia Miguel planteó al ponente si hay un cierto peligro para la Unión Europea en estos momentos. Fusté, que ha añadido una perspectiva macroeconómica y geopolítica al debate, ha aclarado, en primer lugar, que «es la UE la que se pone en peligro a sí misma desde el momento en que los miembros de la UE no se autoimponen una disciplina que nos meta en la senda de la sostenibilidad . Esta crisis actúa solo como factor precipitativo de lo inevitable».

Ha lamentado igualmente que en Europa haya países que están a la cola en muchos aspectos fundamentales y ha apuntado a la falta de competitividad como uno de los motivos. «El peso de la tecnología, de los sectores disruptivos, creativos, en Europa es mucho menor que en Estados Unidos». Y ha proseguido: «La competitividad en ausencia de creatividad es un requerimiento vital desde que el hombre es hombre. Si no eres creativo ni competitivo, eso nos deja con el único salvavidas, que es la solidaridad, cuando les decimos a los países ricos de Europa que nos ayuden». Según sus propias palabras, la permanencia de esa situación es peligrosa para Europa y ese peligro se ve exacerbado en un momento de crisis como el actual por la simple razón de que quien debe aportar solidaridad también lo está pasando mal.

Preguntado sobre si veremos los eurobonos en algún momento o tendremos que olvidarnos de esta promesa, Fusté empezó se ha mostrado contundente: «Los eurobonos exigían el respaldo de todas las naciones. Europa como ente emitía y las naciones respaldaban. Esa idea era considerada como idea tóxica en Alemania y por eso no salió y no saldrá».

Riesgos de los mercados

Para finalizar el encuentro, los participantes repasaron los principales riesgos que existen en los mercados . «El principal es la complacencia . Las subidas han sido igual de vertiginosas que las caídas de los mercados», ha subrayado Martínez Bernal. Todo ello teniendo en cuenta que hay expectativas de caídas del PIB de un 10-15% en algunos países europeos, el mayor desastre económico desde la Segunda Guerra Mundial . «Nos da la sensación de que es muy peligrosa esa complacencia y nos preocupa que gran parte de las compañías se enfrenten a una recesión con tanta deuda añadido a que los estados también están bastante más endeudados de lo que estaban en 2008», ha afirmado al tiempo que ha recomendado «enfocarse en compañías con poca deuda».

Una visión compartida por López, que confirmó que, en caso de que se produzca la segunda temida oleada de contagios , los mercados podrían verse muy afectados. Por último, ha recordado un hecho que considera relavante: « Estamos en un año de elecciones americanas y las encuestas para Donald Trump, tal vez, con el desempleo en niveles tan elevados, no sean las más favorables, y probablemente tenga que hacer algo, y probablemente sea generar volatilidad ».

