El sindicato USO denuncia presiones de Ryanair a los tripulantes de cabina cuando están de baja A pesar de que están justificadas, los TCP son amenazados con un cambio de base a Dublín

ABC

Actualizado: 09/07/2018 21:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Huelga de Ryanair: Un caos aéreo a las puertas de agosto

El sindicato USO Sector Aéreo ha recabado durante los últimos días decenas de denuncias de tripulantes de cabina (TCP) y pasajeros de Ryanair y sus empresas de trabajo temporal. El motivo es que los trabajadores han recibido amenazas de despido o cambio de base cuando están de baja médica justificada o cuando no venden a bordo.

Así lo relata Ernesto Iglesias, responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo, que asegura que reciben estas amenzas al «scumular cuatro bajas médicas justificadas en un año o no llegar a lo que consideran que son las obligaciones de venta a bordo».

El problema radica en que los trabajadores de Ryanair están sujetos a la legislación irlandesa, donde no se considera válido el sistema sanitario español, a pesar de que los trabajadores residen en España.

En este panorama, Iglesias relata que lo peor, tanto con el cumplimiento de los objetivos de venta como por la acumulación de ausencias justificadas, es «la penalización para ascensos en el caso de bajas por enfermedad o la amenaza directa de un cambio de base si no se llega a los objetivos de venta a bordo. La circular al respecto es muy dura, pidiendo que se haga saber a todos los trabajadores que no importa si tienen allí su familia o su casa, que serán trasladados a otro país si no cumplen con esos supuestos de venta a bordo».

USO, junto con el sindicato Sitcpla, están citados mañana, 10 de julio a las 11 de la mañana, en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para acercar posturas con Ryanair.