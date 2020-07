Podemos ve «una mala noticia» la derrota de Calviño por el apoyo del PP europeo a su rival El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, dice que «es una mala noticia» que haya salido el elegido el candidato de países que defienden los paraísos fiscales

El secretario general de Podemos y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, describieron este vienes como «una mala noticia» la derrota de la ministra de Economía, Nadia Calviño, en la votación para presidir el Eurogrupo, a tenor de que al ganador, el irlandés Paschal Donohoe, le han apoyado el PP y los países que defienden el «dumping» y la desigualdad fiscal entre los países de la UE.

En una entrevista en Radiocable recogida por Servimedia, Echenique hizo así la primera valoración pública de un portavoz de Unidas Podemos sobre la derrota de Calviño, que se conoció ayer por la tarde pero acerca de la cual ningún dirigente de este grupo parlamentario o de los partidos que lo conforman hizo ningún comentario, ni siquiera en las redes sociales.

«Es una mala noticia que no haya sido elegida Nadia Calviño. Basta ver quién ha apoyado al otro candidato: el Partido Popular (Europeo) y la serie de partidos que no son reacios, por ser diplomáticos, al dumping fiscal en el seno de la UE», comentó, sin hacer ningún elogio personal ni político a la ministra.

Pocos minutos después de terminar la entrevista de Echenique, Iglesias hizo una interpretación casi idéntica a través de Twitter: «Que @NadiaCalvino no vaya a presidir el Eurogrupo y que en su lugar vaya a hacerlo el candidato de países que defienden los paraísos fiscales es una mala noticia. Lo es para España y lo es para todos los que apostamos por una Europa más democrática y solidaria», publicó.

Por lo demás, Echenique no dio por hechas las posibles consecuencias de la correlación de fuerzas que se expresó ayer en la votación del Eurogrupo de cara al Consejo Europeo de los días 17 y 18 que debatirá la cuantía, naturaleza y condiciones de los fondos que la UE repartirá para luchar contra el impacto del coronavirus.

«Espero que se imponga el sentido común, que aunque haya obtenido esta pequeña victoria este frente de países que creen que la desigualdad fiscal es propia de la UE, no suponga un paso atrás», reflexionó. Acto seguido, interpretó que «todo el mundo sabe que no hay proyecto europeo, no hay futuro, si no está basado en la solidaridad», porque la enseñanza que se sacó de la anterior crisis económica «va más allá de la socialdemocracia» y «es consenso» que no seguirla «es poner en peligro el proyecto europeo».