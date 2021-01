Pensionistas y funcionarios elevan su poder de compra al mayor ritmo desde 2009 Jubilados y empleados públicos se blindan ante la crisis con alzas del 0,9% y el 2% respectivamente frente al -0,3% que cayó la inflación en 2020

Javier Tahiri SEGUIR MADRID Actualizado: 16/01/2021 01:33h

Mas allá de la crisis, las nóminas de los doce millones de pensionistas y empleados públicos se han blindado y no han perdido terreno frente a la inflación. No solo eso: en 2020 aumentaron su poder de compra a su mayor ritmo en once años, desde 2009. La razón es que frente a su evolución al alza durante el año pasado, el Índice de Precios al Consumo (IPC) marcó una variación del -0,3%, la primera vez que cierra en negativo desde 2016, según los datos que confirmó ayer el INE. Ello provocó que los empleados públicos, cuyos sueldos subieron un 2%, aumentaran su poder de compra en 2,3 puntos mientras que los pensionistas, que recogieron del Gobierno un alza del