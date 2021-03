Montero, sobre los contribuyentes en ERTE: «Pagarán en la declaración de la Renta en función de lo cobrado» Aunque no se supere el mínimo exigido, los trabajadores en ERTE tendrán que hacer la declaración de la Renta por tener dos pagadores: el Estado y su empresa

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado este jueves que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) «no ha cambiado» y que si hay dos pagadores, como ocurre en el caso de los trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), se tendrá que presentar declaración. Montero ha indicado, en declaraciones a TVE que el hecho de que tengan que presentar declaración de la renta no implica que vayan a pagar a Hacienda más que el año anterior. «Pagarán en función de lo que han cobrado. Lo que hay que ver son los ingresos netos que han recibido y las retenciones que han tenido», remarcó.

«Cuando hay dos pagadores, como una de las empresas no sabe lo que la otra está abonando y no se pueden hacer las retenciones oportunas, se tiene que presentar la declaración, pero eso no implica que vayan a pagar más. Pagarán en función de lo que han cobrado», subrayó.

Los trabajadores en ERTE cuentan con dos pagadores, la empresa en la que trabajan y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), encargado de abonarles las prestaciones mientras estén en el ERTE. De ahí que estén obligados a presentar declaración de la Renta. Sin embargo, Montero aseguró que «todo el mundo va a pagar la cantidad que le corresponde en función de lo que ha ingresado, da igual que sean dos o tres pagadores, si están por debajo del límite para no tener que declarar no tendrán que declarar, si están por encima del límite como venía ocurriendo tendrán que declarar».

La ministra insistió en que se pagará el IRPF en función de los ingresos netos y las retenciones fiscales que se hayan practicado. Actualmente, quien tiene más de un pagador tiene obligación de declarar IRPF si gana más de 14.000 euros anuales.

A cierre de febrero, había casi 900.000 trabajadores en ERTE, según las cifras del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, buena parte de ellos pertenecientes a los sectores de hostelería y turismo.