Montero, a los consejeros autonómicos en la reunión sobre fondos europeos: «Ya sois mayores de edad»

Famosas son las palabras que la entonces directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a dedicar en 2015 a los ministros de Economía de la Eurozona en un Eurogrupo para pactar el rescate griego: «Necesitamos adultos para avanzar», señaló ante el pulso entre el jefe ... del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, y el ministro heleno, Yanis Varufakis. La tensión europea en la cogobernanza se traslada en el ámbito nacional en numerosas ocasiones a las reuniones entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Una equivalencia que se plasmó ayer en la primera Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia entre el Ministerio de Hacienda, comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La reunión se saldó con un profundo enfrentamiento entre las regiones y la ministra María Jesús Montero. «Ya sois mayores de edad» , llegó a decir la titular del departamento a los consejeros autonómicos, señalan fuentes presentes en el encuentro.

La frase vino ante la petición de las regiones de que la conferencia centralizara todos los acuerdos e información relativa a los fondos europeos entre el Gobierno y las comunidades, a lo que Hacienda opuso que cada ámbito se negociaría en su conferencia sectorial pertinente, de Transportes a Energía. «Algo que contradice la propia naturaleza de esta conferencia, e incluso a la gobernanza que en teoría se pretende », lamentan desde la consejería andaluza. «Ya sois mayores de edad», replicó Montero a los representantes de Hacienda autonómicos, instándoles a que se coordinaran ellos con sus compañeros autonómicos de otras áreas.

Desde Hacienda señalan que el reglamento no infiere en el reparto de la financiación europea y que esta no se reparte por territorios, sino por ámbitos de actuación , que es lo que la Comisión Europea reclama a España a la hora de justificar en qué se han invertido los fondos. Por ello, en el ministerio entienden que si hay una partida dedicada a un área, como Transportes, los que mejor conocen los proyectos del ámbito son los consejeros del ramo, no los de Hacienda. En el otro lado, el temor desde las comunidades consultadas es que la conferencia se vacíe de contenido, por lo que quieren dotarla de mayor peso.

La frase resume la dos posturas entre el Gobierno y las regiones que se plasmaron en un encuentro que estuvo plagado de diferencias entre Hacienda y las regiones, pulsos a los que se unieron comunidades gobernadas por el PSOE. Como abundan estas fuentes, las intervenciones de las regiones se abrieron con la oposición de Cataluña , País Vasco y Comunidad Valenciana al reglamento de funcionamiento de la conferencia remitido por Hacienda, que instauraba un sistema de votación en el que ni la oposición de todas las regiones era suficiente para contrarrestar el voto de la ministra, a lo que se unía que la conferencia abordaba menos aspectos de los que deseaban las regiones.

«La ministra nos señaló que en la conferencia se hablaría de metodologías , procedimientos ... pero no del plan nacional que se remitía a Bruselas, de los criterios ni del reparto de los fondos», lamenta un consejero. Más allá de las diferencias, eso sí, las fuentes consultadas coinciden en que el tono no fue bronco en la reunión.

Cataluña: Pere Aragonés, el primero en hablar

Curiosamente, la ministra tuvo en algunos de los socios de Gobierno su principal oposición. Fue el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonés, el que abrió el turno de réplicas de las comunidades, quejándose del intento de «recentralización», del Gobierno a cuenta de los fondos europeos. A menos de un mes de las elecciones en Cataluña, el también consejero de Economía y Hacienda de la comunidad pidió acelerar la definición de los criterios de acceso a los fondos y que las comunidades tengan capacidad de decisión.

País Vasco reclamó más cogobernanza

Le siguió el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, del PNV, que reclamó una cogobernanza real entre el Gobierno y las comunidades frente a la propuesta de Hacienda y tildó de «yincana» la gestión por parte del Ejecutivo de los fondos europeos. La siguiente en manifestarse en contra del reglamento fue Comunidad Valenciana, gobernada por el propio PSOE. El sistema de votación no fue el único «pero» que encontraron las comunidades en el reglamento. El documento estipula que la conferencia se convocará «al menos» una vez al año, una frecuencia insuficiente para las regiones.

Murcia pidió dar voz y voto a los municipios

El consejero de Hacienda de Murcia, Javier Celdrán, reclamó que se celebrara con una periodicidad mensual. Finalmente la ministra retiró el reglamento para que las comunidades presentaran sus propias propuestas, que se votarán en la próxima conferencia.

Tras este arranque de reunión, se acumularon las críticas. Celdrán, reclamó a la ministra que la FEMP tuviera voz pero también voto, después del cambio en el borrador del reglamento que se había remitido a las comunidades unos días antes a lo que Montero respondió que se podrá revisar para dar protagonismo a municipios y provincias.

Baleares, Madrid, Cantabria y Castilla y León

Castilla y León, Madrid, Cantabria y Baleares se quejaron de los recursos asignados por el reparto de Hacienda del fondo React Eu. Todas las comunidades se quejaron de la falta de información del Ministerio a las comunidades. La intervención del consejero de Hacienda de Galicia, Valeriano Martínez, fue especialmente celebrada, al reclamar una mayor cooperación a la hora de gestionar los fondos europeos y más información tras seis meses esperando convocar la conferencia sectorial.