Oposiciones Menos pruebas y memoria, mayor rapidez en los plazos y becas: así son las oposiciones que Iceta quiere El ministro de Política Territorial y Función Pública presenta las líneas generales de la reforma del acceso al empleo público que entrará por completo en 2025, y que incluirá la publicación ya en enero de todas las convocatorias del ejercicio

Las oposiciones del año 2025 serán distintas a las que han ido saliendo hasta ahora. El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha presentado esta mañana las líneas generales de la reforma de los procesos selectivos de la Administración que incluyen novedades como la eliminación de ejercicios en las oposiciones, la reducción de plazos, un menor peso al contenido memorístico y más a las aptitudes y una mayor planificación e información de las administraciones a los candidatos. Los cambios irán entrando poco a poco, pero el objetivo es que se incorporen por completo a partir del año 2025, si bien las propias administraciones debatirán y decidirán el detalle de estas orientaciones.

«Las orientaciones y proyectos de este documento se concretarán en un Plan ejecutivo, que nacerá del diálogo, acuerdo y trabajo conjunto y que será elevado a la Comisión Superior de Personal antes del 31 de diciembre de 2021, de manera que se garantice su plena efectividad en la ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2025», recoge el documento.

Ejercicios en el mismo día

La directora general de Función Pública, Isabel Borrell, ha anunciado que ya la convocatoria de más de 10.200 plazas del próximo viernes en la AGE incluirá la agilización de las oposiciones: «Se introducen cambios que acortarán sensiblemente los plazos, por ejemplo, con la realización de los exámenes teórico y práctico el mismo día», ha abundado. Serán plazas de gestión, administrativos y auxiliares de informática.

Becas a opositores

Estas reformas no modificarán ningún criterio de los procesos de solicitud en marcha. Pero el documento «Orientaciones para el cambio en materia de selección en la Administración General del Estado», elaborado por 75 profesionales de la función pública, incorpora medidas como becar a determinados opositores que demuestren necesidades económicas y una trayectoria profesional y académica en su currículo. «Los procesos de oposiciones no solo son procesos largos sino que no todo el mundo tiene la misma oportunidad. No es sencillo, pero nos gustaría becar a aquellos que acrediten un currículo y unas necesidades económicas», ha incidido.

En vez de pruebas de idioma, certificados

También intentará que las pruebas de idioma que se exigen en determinados cuerpos se puedan sustituir por una acreditación europea del certificado de lenguas, si se posee. Eso sí, ha incidido que en cuerpos como el diplomático donde se exige conocer con mayor profundidad otros idiomas, se mantendrán las pruebas para comprobar la fluidez del candidato. «Será un modelo flexible para que se ajuste a cada cuerpo y categoría», ha resumido.

No tres, sino dos ejercicios

«Vamos a reducir la memorización y las pruebas», ha señalado Iceta. En su mayoría, ha detallado, hay tres pruebas selectivas y ahora intentarán que sean dos, en el mismo día si es posible. También intentarán que no todas las pruebas se deban realizar en Madrid, sino en otros 19 puntos de la geografía española, y simplificarlas.

Saber las plazas que se convocarán y cuándo

Otro de los puntos será que los candidatos tendrán más información. Iceta quiere que el próximo mes de enero de 2022 ya se publique un documento con la previsión de convocatorias de empleo público para todo el ejercicio, para que los opositores interesados se puedan organizar. «Desde enero de 2022 y de cada año va a haber una publicación con todas las convocatorias previstas, cuándo se iniciarán las pruebas y cuánto durarán», ha destacado.

Menos tiempo desde la convocatoria a la toma de posesión

Junto a ello, reducirá los plazos desde que se saca una plaza y se toma posesión de ella. En la actualidad es de algo más de un año, incluso dos. Se intentará que no se eternicen los procesos de selección para hacer más atractivo el empleo público a las nuevas generaciones, en un momento en el que en los próximos diez años se va a jubilar el 56% de la plantilla pública.

Mejorar sueldos de cuerpos especializados

Otro de los puntos que quiere Iceta es mejorar la retribución de empleados públicos especializados. «Queremos luchar contra lo que dicen muchos a los que no les atrae el empleo público porque 'se nos exige mucho y se nos va a pagar menos que en el sector privado'», ha apuntado, si bien ha señalado que esto es un deseo y que hasta que no se plasme en Presupuestos no habrá cambio alguno.

Interinos

En cuanto a la estabilización de interinos, Iceta ya anunció hace dos semanas que quería que, si una Administración contrata a un interino y la entidad lleva ya tres años sin estabilizar el puesto, se suprima para incentivar que las administraciones convoquen los puestos indefinidos que cubre personal temporal y evitar así fenómenos como el del 'interino perpetuo'. Ha señalado que elevará las tasas de reposición para que así las administraciones tengan margen para cubrir sus bajas con plazas fijas y no tener que tirar de interinos.

«No es una medida para que las administraciones cesen a sus interinos a los tres años, sino para que convoquen la plaza en cuestión y la cubran. Pero tampoco convertiremos a interinos en fijos por ley como algunos quieren», ha advertido. Se calcula que 300.000 interinos están pendientes de la estabilización de su plaza.