Ignacio Marco-Gardoqui: Otra

Que se ‘cuelgue’ un programa informático es una incomodidad que sucede con cierta frecuencia. Que se le ‘cuelgue’ al Gobierno el programa Coffee que acumula los datos remitidos por las autonomías y que reflejan la evolución de las ayudas europeas es un desastre, pues no ... dispondremos a tiempo de los datos de avance, ni la utilización de esos fondos europeos que constituían la única buena noticia de un panorama económico sombrío.

abía indicios de la aparición de retrasos en el tortuoso deambular de estos dineros a través de la compleja maraña administrativa que deben superar. Las ideas y los proyectos, públicos y privados, ascienden por la cadena de aprobación, hasta las instancias europeas y bajan después por ella, convertidos en dinero. En total, meses perdidos, pero ¿Cuántos meses perdidos, cuántos proyectos aprobados, cuántas ayudas concedidas, cuánto dinero realmente cobrado? No lo sabemos y no lo sabremos hasta que repare el estropicio informático, se remita la información y se cuadre todo.

Da la impresión que el Gobierno ha pisado un gato negro, ha pasado por debajo de varias escaleras, se viste demasiado de amarillo, ha roto varios cristales en la Cumbre reciente, en cuyas cenas se han derramado todos los saleros. A sus numerosos errores y a su falta de gestión se han unido pandemias, guerra, sequías, incendios, erupción de volcán. ¿Falta algo?

Lo que si sabemos es que el fondo de rescate a empresas estratégicas ha empleado sólo el 30% de los 10.000 millones de euros que se le habían atribuido. No sé si porque no eran necesarios más rescates o porque los criterios empleados, tras saltar el escándalo de Plus Ultra, han sido muy estrictos. Por ejemplo, cuesta entender que esa empresa de aviación, de origen y funcionamiento extraños y con su único avión en propiedad, sea más estratégica que Abengoa, pero la primera ha recibido dinero y la segunda no. Un único avión, en el inmenso panorama turístico español, se ha considerado más estratégico que una empresa con fuerte presencia en el sector de las energías renovables, con miles de empleados y cientos de proveedores. Criterios insondables de los expertos ministeriales...

No creo que se deba a otro fallo informático, pero el Gobierno ha recibido, imagino que con gran alivio, otro año de prórroga para presentar su plan de consolidación fiscal en Bruselas que sea creíble. Presentarlo, lo presentará seguro. Que sea creíble…