Garamendi previene de que las «fórmulas mágicas» de Escrivá no crean empleo

Termina la semana sin acuerdo sobre los ERTE ni, de momento, nueva convocatoria para la comisión tripartita. Las esperanzas están ahora puestas en la próxima semana, aunque las posiciones entre los empresarios y el Gobierno se han distanciado sensiblemente tras el rechazo de la propuesta conjunta que hicieron los agentes sociales ... . La postura dentro del propio Gobierno tampoco es unánime. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, es quien está mostrando una postura más reticente a cambiar algunos puntos del documento del Ejecutivo que los empresarios han marcado como líneas rojas.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, evidenció ayer en público la zanja abierta entre ambas partes. Durante su participación en la mesa sobre responsabilidad social corporativa que dio el pistoletazo de salida al quinto día de la cumbre empresarial que organiza la patronal, Garamendi señaló la importancia del empleo y los puestos de trabajo para el desarrollo vital de las personas e insistió en que esa labor «la pueden hacer» y «la hacen» las empresas, empresarios y autónomos de España. «Desde luego, lo que no crea empleo es la Seguridad Social por muchas fórmulas mágicas que nos digan. Los empleos los generan las empresas, especialmente la empresa privada», resumió.

El mensaje de Garamendi es un misil directo al plan de Escrivá de prorrogar los ERTE de fuerza mayor hasta el 30 de septiembre manteniendo la cobertura a los trabajadores, pero disminuyendo poco a poco la de las empresas. Según fuentes de la negociación, Escrivá defiende que hay que ir reduciendo las exenciones a las cuotas progresivamente en julio, agosto y septiembre y primar la reincorporación de jornada frente al mantenimiento de la suspensión, esquema que rechazan las empresas.

El alegato de Garamendi fue respaldado por el resto de los participantes en la mesa sobre responsabilidad social, en la que también intervinieron el presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé; Fátima Báñez , exministra de Empleo y ahora coordinadora del proyecto «Empresas que Ayudan» de la Fundación CEOE, y el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda . Los tres intervinientes destacaron la importancia social de la creación de empleo y, en concreto, Carballeda, recordó cómo la Fundación ONCE ha ofrecido formación y trabajo a miles de personas desde sus orígenes. «Lo que ha ocurrido es una calamidad. Pero deberíamos cambiar esta palabra por oportunidad. Lo importante en la vida es lo que se supera», dijo sobre la pandemia en una emotiva intervención.

Por su parte, el presidente de Fundación La Caixa, Isidro Fainé, remarcó que «para hacer obra social hay que ganar dinero. No estoy de acuerdo con esta política que ahora se ha puesto de moda de no pagar dividendos. En su opinión, para poder continuar con la obra social es necesario el dividendo y, por eso, explicó que ha decidido adoptar una estrategia de dispersión de entrada en muchísimas empresas para no tener que depender de una sola. «Ahora nos hacen cotizar en Bolsa y nos quitan los dividendos. Protesto, como os podéis imaginar », remarcó.

La exministra de Empleo, Fátima Báñez incidió en que la responsabilidad social no se trata solo de ver «cómo se reparten los beneficios, sino también de cómo los obtenemos» y señaló que éste es el auténtico «motor de transformación del país» . «Ése es el gran aprendizaje en la historia de este país: las empresa son creadores de riqueza, pero, sobre todo, creadores de oportunidades», afirmó.

En el mismo foro autónomos y emprendedores coincidieron en que el Gobierno debe hacer mucho más por el tejido empresarial español, en la línea de otros países europeos como Reino Unido o Portugal. Prorrogar los ERTE, reactivar el consumo, introducir desgravaciones fiscales y seguridad jurídica para atraer la inversión extranjera y, en definitiva, apoyar de forma real a las pequeñas y medianas empresas con sede en España, entre otras medidas propuestas para la reconstrucción que urge poner en marcha para evitar una crisis profunda.

Falta de diálogo

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, criticó que «las medidas han sido insuficientes» y denunció «improvisación y falta de diálogo». «Han demostrado, con algunas excepciones, que no han visto una empresa en su vida ni tampoco la entienden», subrayó. Por ello, reclamó «medidas urgentes» antes de que sea demasiado tarde: «La crisis puede ser más profunda si no se reacciona a tiempo». Amor sí valoró que los ERTE han servido de freno a la destrucción de empleo y de empresas y que el crédito ha sido el tratamiento adecuado en esta situación, pero remachó que «hay que hacer más» con el objetivo de mantener y reconstruir nuestra economía «y el apoyo a la base de nuestro tejido empresaria, los autónomos».

Amor insistió en la urgencia de ampliar la vigencia de los ERTE hasta el 31 de diciembre como única forma de «salvar 500.000 empleos y evitar la pérdida de 200.000 empleadores de aquí a final de año», señaló. A pesar de que el 90% de los autónomos y empresas han retomado su trabajo , «la actividad de media ha caído un 60% en el tejido empresarial con respecto al año anterior», puntualizó Amor, una situación que dificulta el mantenimiento de la plantilla. Además, consideró clave dar continuidad a la prestación extraordinaria de cese de actividad para empleados por cuenta propia. «Quedan 11 días para el día 30 de junio, fecha de su finalización. Y, confío en que no esperen hasta las 11 de la noche de ese día para su prórroga».

El presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (Ceaje), Fermín Albaladejo, recordó la importancia de que desde los poderes públicos se fomente el respeto a los emprendedores a la vez que se reconoce a las compañías y a quienes crean empleo y riqueza. «Hoy, con 330.000 empresas echando el cierre, los Amancio Ortega o los Juan Roig del futuro se pondrán a estudiar una oposición y lo digo con toda la admiración a las personas que se dedican al servicio público, pero un país tiene que potenciar su talento emprendedor» La CEO de Grow.ly, Mireia Badía, recogió el guante sobre la necesidad de apoyar a los empresarios y recordó que «el impacto en las pymes ha sido grande en la mayoría de casos». La fundadora de la plataforma de financiación alternativa habló de la importancia de aplicar «cambios estructurales» y recordó que las pymes necesitan más apoyo económico y que por ello proyectos como el suyo pueden jugar un papel importante.

En esta línea, el cofundador de El Ganso, Clemente Cebrián, insistió en la necesidad de atraer talento e inversión del exterior y evitar la fuga de empresas y para ello apostó por dar seguridad jurídica a las compañías. Reclamó también una prórroga de los ERTE y que se sepa con antelación. En opinión de la consejera delegada de Libelium, Alicia Asin, se debe potenciar la tecnología «made in Spain desde el europeísmo» y la digitalización para innovar. «Tenemos una oportunidad única y todos los elementos no solo para salir reforzados de esta crisis, sino para poder hacerlo mejorando la competitividad de todas nuestras empresas y lograr mayor refuerzo de la economía».

El presidente de Sego Finance, Javier Villaseca , insistió, por su parte, en que «un país que abandona a sus emprendedores y autónomos está abocado al fracaso». Consideró «de vital importancia el equiparnos a países de nuestro entorno para evitar la fuga de talento» y recordó que «otros no están perdiendo el tiempo y desde hace semanas tienen medidas de apoyo al emprendimiento».