Facebook apunta a otro trimestre de récord pese a los escándalos La red social presenta este miércoles resultados económicos

Seguir J.M. Sánchez @josedaze MADRID Actualizado: 24/07/2019 02:07h

La sensación es que Facebook va a volver a ponerse una medalla. Pese a los escándalos vividos y las dudas generadas alrededor de su proyecto monetario Libra, la multinacional estadounidense apunta a otro trimestre récord con beneficios por encima de las expectativas. Ni la histórica sanción impuesta recientemente en Estados Unidos por violar la privacidad de sus usuarios puede pasarle factura.

Los analistas estiman que el segundo trimestre del año ha sido especialmente satisfactorio para sus cuentas. Los resultados se conocerán este miércoles ( 22.00 horas) cuando presente el balance oficial con los resultados económicos en este periodo. Se prevé unos 16.500 millones de dólares (14.754 millones de euros) de facturación, equivalente a un 24 % por encima. Un hecho que, de confirmarse finalmente, demostrá que la firma fundada por Mark Zuckerberg todavía tiene mucha gasolina a pesar de contar ya con 15 años de existencia. No encuentra, por el momento, freno a la maquinaria.

En el transcurso de 2018 la compañía estadounidense generó 55.800 millones de dólares (49.900 millones de euros) en ingresos. En la actualidad, el valor de sus acciones se ha duplicado en comparación con el año anterior. Este trimestre, según las previsiones, apunta en verde: el anterior, sin embargo, ganó un 51 % menos que en el mismo período del año pasado al haber «apartado» unos 3.000 millones de dólares (la multa final fue de 5.000 millones) como provisión ante la sanción del organismo regulador de EE.UU.

La red social ganó en el anterior trimestre (entre enero y marzo) unos 2.429 millones de dólares (2.172 millones de euros), menos de la mitad de los 4.987 millones de dólares (4.460 millones de euros) registrados a principios de 2018. Y eso pese a que los ingresos en este mismo período aumentaron un 26 % hasta los 15.077 millones de dólares (13.480 millones de euros) frente a los 11.966 millones de dólares (10.698 millones de euros) del año anterior.

Es un momento delicado para la compañía, obligada a rendir cuentas después de dos varapalos sufridos recientemente: por la paralización de la criptodivisa Libra hasta que se dé el visto bueno por parte del regulador y tras conocer la cantidad definitiva por la multimillonaria multa. El negocio principal de la compañía puede demostrar, sin embargo, una gran resistencia. Porque, además, va a crecer en todos los ángulos. Según el informe «Digital in 2019» elaborado por We are Social y Hootsuite, la red social cuenta con un 10% más de audiencia que el pasado año. Hasta marzo de este año contaba con 2.380 millones de usuarios activos al mes, lo que supuso un crecimiento del 8% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Y también en actividad: en lo que va de año la compañía ha incrementado tanto los comentarios como «Me Gusta» y los clics sobre anuncios, según datos publicados este lunes por Audience Insights, la herramienta creada por la propia red social para que los anunciantes puedan conocer los hábitos de los usuarios. Entre enero y julio, la media de comentarios escritos por cada internauta en el mundo subió de 4 a 5.