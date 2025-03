Estados Unidos se reserva el derecho a responder con aranceles

El Gobierno de Estados Unidos considera una afrenta la aprobación de la tasa servicios digitales por parte de España , y como ha anunciado el presidente Donald Trump en meses recientes, ahora se reserva el derecho de responder, como ha hecho en otros apartados, mediante aranceles. El mes pasado, la Casa Blanca logró que el Gobierno de Francia aplazara la aprobación de ese nuevo impuesto, conocido como tasa Google , y se encuentra en negociaciones con la Unión Europea para que haga lo mismo.

El presidente ha advertido en repetidas ocasiones de los riesgos que conlleva aprobar una tasa que repercuta sobre los gigantes tecnológicos afincados en EE.UU. Según dijo Trump en una conferencia de prensa en octubre: «No es que yo sea un fanático de esas compañías. Estaban todas en mi contra. Alguien me dijo que perdí tal vez dos millones de votos, tal vez más, debido a Facebook. Pero estas son empresas estadounidenses. Y les guste o no, son grandes, grandes empresas estadounidenses. Y no estoy contento con el impuesto digita l, por el que Francia y la UE gravan a nuestras empresas. Y, como saben, le impusimos unos grandes aranceles al vino francés por ello».

Esas advertencias las hizo Trump mientras la ministra española de Economía, y hoy vicepresidenta, Nadia Calviño , visitaba Washington para las reuniones de otoño del Fondo Monetario Internacional (FMI). A pesar de que Trump dijo que los aranceles a productos europeos , que afectan al vino francés pero también al aceite y las aceitunas españolas, entre otros, estaban relacionados con la tasa digital, Calviño lo negó posteriormente, diciendo no tener constancia de esas palabras.

En su comparecencia de octubre, el presidente norteamericano añadió: «No es que me ponga muy contento que sujeten a nuestras empresas a nuevos impuestos. Si alguien grava a esas empresas, debería ser EE.UU. No debería ser ni Francia ni la UE, que llevan tiempo aprovechándose de EE.UU».

Lo cierto es que todas las negociaciones relativas a aranceles e impuestos las han dejado Calviño y el Gobierno de Pedro Sánchez e n manos de la Unión Europea , que negocia sobre los aranceles en bloque. En su visita a Washington Calviño no mantuvo ninguna bilatera l con su homólogo o con el representante de comercio de la Casa Blanca para tratar el problema de los aranceles, que ya pesan sobre el campo español.

Ayer ABC preguntó al Departamento de Estado por su opinión sobre las nuevas tasas españolas a servicios digitales, pero el servicio diplomático derivó la pregunta a la Casa Blanca. Esta, de momento, ha declinado pronunciarse abiertamente sobre el asunto. El presidente Trump comenzó ayer un viaje por el oeste del país, que le llevará a California, Arizona y Colorado.

El año pasado, la agencia Bloomberg ya anunció que Trump consideraba sanciones sobre España por permitir al régimen venezolano de Nicolás Maduro usar una cuenta del Banco de España. La Moncloa negó esas sanciones.