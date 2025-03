Los contribuyentes en ERTE tendrán que reclamar al Fisco si ha habido errores del SEPE

La Agencia Tributaria ha publicado una guía en la que reconoce que los afectados por errores del SEPE en los ERTE deberán recurrir al Fisco para evitar tributar de más por las cantidades cobradas de forma indebida. Pese a que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que los empleados en ERTE «van a pagar menos impuestos» al disponer de menos Renta lo cierto es que habrá situaciones en los que tendrán que pagar de más por pagos indebidos del SEPE para que luego Hacienda les devuelva las cantidades tributadas en exceso. La campaña que arrancará el próximo 7 de abril será la de los ERTE, relativa a un año en el que 3,5 millones de contribuyentes llegaron a estar bajo su paraguas. La complejidad de la Renta se dispara este año.

327.000 empleados en ERTE, obligados a declarar

Unos 327.000 contribuyentes afectados por ERTE han pasado a estar obligados a declarar al pasar a tener dos pagadores y bajar el umbral mínimo de ingresos de 22.000 a 14.000 euros siempre que se hayan obtenido más de 1.500 euros del segundo pagador. La Agencia Tributaria va a realizar un envío de cartas informativas a aquellos que no presentaran declaración en la campaña de Renta anterior y reforzará la asistencia personalizada para facilitar la presentación de la declaración y la resolución de dudas que lo necesiten. Aquellos trabajadores en ERTE que tengan que hacer la declaración de la Renta, tendrán que tributar ahora por unas cantidades que el año pasado no sufrieron retención de IRPF.

Hacienda pone un ejemplo con un sueldo de 21.000 euros que en 2020 recibiera 16.000 de su empresa y 5.000 del SEPE al estar en un ERTE. Este trabajador debe ingresar a la Agencia Tributaria ahora 1.645,27 euros. De esta forma, sumando las retenciones que se le practicaron en su sueldo, habrá pagado 2.504,47 euros en IRPF, una cantidad similar a los 2.578,8 euros que habría pagado en 2019 antes de haber estado en ERTE solo a base de retenciones.

Pagos indebidos de ERTES

Es en los miles de casos en los que el SEPE ha realizado pagos que no correspondían a trabajadores en ERTE en los que la declaración de la Renta amenaza con ser un nuevo quebradero de cabeza. En esta hipótesis, la Agencia Tributaria reconoce que habrá casos en los que el contribuyente tendrá que pagar IRPF por lo recibido indebidamente para después, una vez solucionado su caso con el SEPE, solicitar al Fisco una rectificación de la declaración para recuperar lo abonado de más a Hacienda. Como fuere, el Fisco va recibiendo información del SEPE a lo largo del tiempo, por lo que habrá que consultar los datos fiscales para saber si Hacienda incluye la información errónea o no, y si aparecen avisos fiscales en Renta web.

¿Y si ya he devuelto el cobro indebido?

En el primer supuesto, si el trabajador recibió un pago indebido del SEPE en 2020 y en dicho año ya solucionó el problema al recibir la carta de apremio y devolver esta cantidad, la Agencia Tributaria integrará en sus datos fiscales las cantidades correctas y no tendrá que preocuparse de nada.

Hacienda dibuja un ejemplo de un empleado en ERTE que haya ganado 42.000 euros brutos en 2020, de los que 30.000 proceden de su empresa y 12.000 del SEPE . Este contribuyente recibió 7.000 euros correctamente y otros 5.000 de forma indebida. Si regularizó su situación, Hacienda solo reclamará el IRPF de los 7.000 euros recibidos correctamente y, en total, pagará un IRPF por todos sus rendimientos de 6.689,99 euros.

¿Y si no?

La situación se complica si el trabajador no ha resuelto aún su problema con el SEPE. Si el contribuyente conoce los ingresos indebidos y ha devuelto la cantidad, o no, al SEPE, puede que el Fisco esté al tanto y lo integre en sus datos fiscales. En ese caso podrá hacer su declaración como se ha descrito en el anterior ejemplo, sin mayores problemas. Pero si no conoce el importe o no ha resuelto aún el percance, no aparece en sus datos fiscales y hace la declaración le saldrá a pagar 8.302,64 euros, 1.612 más de lo que le correspondería . Conviene solucionar el problema con el SEPE antes de hacer la declaración, por lo que es recomendable esperar mientras dure el plazo hasta julio. Una vez resuelta su incidencia con el SEPE, podrá solicitar, en plazo o a posteriori, una rectificación de la declaración para recuperar estos 1.612 euros de más.

226.000 menores de edad por el Ingreso Mínimo

La Renta también incorporará a otro colectivo: los 460.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que están obligados a presentar la declaración de la Renta. La mayor parte está exento de pagar IRPF, aunque hay que recordar que la obligación de hacer la Renta también aplica a los 226.000 menores de edad que percibieron el IMV. Hacienda recomienda a las familias con hijos menores hacer una declaración conjunta.