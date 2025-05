La cuarentena de Reino Unido pone en jaque al sector turístico español

La recuperación económica que debía coger fuerza en verano camina en el alambre ante la multiplicación de brotes y la decisión de Reino Unido de imponer un aislamiento de dos semanas a aquellos ciudadanos que vengan de España. La medida aprobada por ... el Gobierno de Boris Johnson ha caído como un mazazo sobre las esperanzas del sector turístico, que veía agosto como el mes que podía levantar el vuelo y que ahora enfrenta un panorama en el que nuestro principal mercado emisor de turistas ha sacado a España de la lista de países seguros contra el Covid-19. Una medida similar a la adoptada por otros países y que ha provocado que el mayor turoperador de Reino Unido, TUI, haya cancelado sus paquetes de vacaciones entre el país y España hasta el 9 de agosto , dejando fuera a Canarias y Baleares.

La decisión, en fin, pone en riesgo una campaña de verano que ya corría peligro por el propio virus y que se presentaba como crucial para el turismo, el sector más afectado por el confinamiento estos meses y locomotora de la economía española con un 12% del PIB de aportación -y que con actividades relacionadas llega al 15%-.

Porque el 21% de los turistas internacionales a España proceden de Reino Unido , según los últimos datos de 2019 del INE: el año pasado más de 18 millones de británicos pasaron por España, de los que dos millones lo hicieron en agosto. Si bien la crisis del coronavirus reducía notablemente las previsiones del sector, la decisión de Londres supone un golpe a la recuperación que se debía afianzar en el tercer trimestre , después de que el segundo fuera el peor para la economía española desde que existen registros estadísticos.

El incremento de contagios en las últimas semanas ha provocado que varios países hayan tomado medidas frente a España. Antes de Reino Unido, Noruega dictó el pasado viernes un aislamiento de diez días para los visitantes que lleguen de nuestro país, mientras que Francia ha recomendado no viajar a Cataluña y estudia cerrar sus fronteras si la situación nacional no mejora. Junto a ello, Bélgica aconseja no viajar a seis comunidades (Aragón, Cataluña, Extremadura, La Rioja y País Vasco) y prohibe desplazarse a Huesca y Lérida. Países Bajos impone cuarentena a los procedentes de las regiones de Segriá, (Lérida) y La Mariña (Lugo). En cuanto a Alemania , el segundo gran mercado extranjero para el sector turístico español, su gobierno estudia ir más allá en sus medidas, si bien de momento solo aconseja no viajar a Cataluña, Aragón, Navarra y Baleares.

« El ejemplo que se puede dar es muy grave », alerta el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido quien señaló a Rne que la decisión de Reino Unido «tiene unas consecuencias muy negativas para el sector porque supone volver a parar de nuevo todo».

La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) estimaba antes de la decisión de Reino Unido que el sector se enfrenta a una caída de actividad este año de 83.134 millones de euros , con un retroceso del 54,5% sobre el año 2019, y un millón de puestos de trabajo afectados (bien por estar acogidos a ERTE o por desempleo).

Ahora el roto puede ser inmensamente mayor. Los turistas británicos gastaron el año pasado en nuestro país 17.985 millones de euros , un 17% del desembolso total , 995 euros por persona de media. Agosto, precisamente, es el mes del año de mayor gasto de los turistas británicos , ya que es el que coincide con las vacaciones de muchos de ellos, con 2.523 millones el año pasado. En dicho mes el desembolso medio por británico se incrementaba a 1.158 euros en 2019.

La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera, exigió ayer al Gobierno que «comunique de forma clara que hay territorios dentro de España donde la evolución de la pandemia sigue siendo positiva» para que Reino Unido los deje fuera de la cuarentena.

Porque en el caso de comunidades como Baleares o Canarias, donde uno de cada tres turistas son británicos, la decisión supone cortar de raíz la recuperación. Estas regiones ya eran las más afectadas por la crisis, al ser las más dependientes del turismo: BBVA Research prevé que en Baleares la recesión este año sea del -20% y del -16% en Canarias , frente al -11,5% que pronostica para el conjunto de España. La OCDE alertó de que ambas regiones podían perder el 40% de su empleo.

De ahí que el Ejecutivo de Pedro Sánchez intente excluir a Canarias y Baleares de la decisión de Reino Unido. En un momento en el que el gasto con tarjeta de extranjeros aún era a 19 de julio un 55% inferior al del año pasado, según los datos en tiempo real de terminales de BBVA, el turismo afronta un nuevo golpe a su mejora económica. Y con él, la recuperación de toda la economía corre peligro.