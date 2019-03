El Consejo de Ministros en directo: El Gobierno da luz verde a las medidas sobre el alquiler y para la igualdad

Actualizar

13.01Calvo reconoce que, al menos 6 proyectos de leyes en esta materia que «decaen» por la disolución de las Cámaras y promete que si siguen las retomarán. Sobre los tres elementos del proyecto original presentado un año antes, y que ha considerado que han sido bloqueadas en la Mesa del Congreso y que ya ha sido puesto en manos del Tribunal Constitucional.

12.59Otro real decreto de igualdad entre hombres y mujeres en el mundo laboral, y que Calvo anuncia que viene de una propuesta presentada por los socialistas cuando estaban en la oposición. «Sacamos algunas de las medidas planteadas en esta léy que consideramos necesarias» y habla de cuatro medias concretas:

12.57En REal decreto, Calvo también anuncia que se toma decisiones sobre la protección de los arrendatarios y propietarios, «que las viviendas puestas en alquiler sea beneficiosa para ambas partes». Además anuncia la formación de listas de precios indicativas de alquiler que van a asociar al IPC, a mantener el derecho de tanteo y retracto administraciones públicas para edificios enteros y sobre desahucios, Calvo añade que «propiciarián y obligarán a que se comuniquen las circusntancias de las administraciones públicas que tienen viviendas públicas». El objetivo es que los desahuciados se queden en la calle.

12.55Calvo señala que se ha aprobado el Tercer Plan África y el REal Decreto de medidas para paliar los efectos de un previsible Brexit. Además, la vicepresidenta y también como ministra de Igualdad anuncia también la aprobación de otro real decreto ley sobre vivienda y «agradece el apoyo de algunos partidos políticos. Somos conscientes de los problemas habitacionales que hay en este paí».

12.55«Todos seremos juzgados por los ciudadanos el próximo 28 de abril», dice Calvo.

12.55Balance de los nuevo meses del Gobierno, Calvo menciona que «se han hecho muchas de las cosas que nos habíamos planteado» y recuerda que se han hecho sin Presupuestos que no ha dudado en decir que han sido «vetados. «No hay Presupuestos para hacerlos», ha señalado la vicepresidenta.

12.50Toma la palabra la vicepresidenta Carmen Calvo que recuerda que desde el día 5 estarán en funciones y agradece el trabajo del «grupo parlamentario socialista y otros diputados que nos han acompañado en otras propuestas, convalidaciones, etc...»

12.45El Gobierno tiene prevista dar luz verde tras la reunión del Consejo de Ministros de este viernes el real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo. Fuentes gubernamentales no precisan si finalmente se incluirá en él la ampliación del permiso por paternidad hasta las 16 semanas en 2021, a pesar de que esa medida sí estaba plasmada en el borrador del decreto ley que el Ejecutivo presentó a los agentes sociales. Además aprobar la reforma del alquiler, que hará por decreto, y ante la disolución del Congreso el próximo martes su convalidación pasará directamente a la Diputación Permanente, donde los grupos parlamentarios solo tendrán posibilidad de votar sí o no, pero no de pedir enmiendas.

12.30Comparecen la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell.

12.30En breves minutos comenzará la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el último antes de la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril.