Los vocales cesados en Indra, contra el Gobierno y Amber: «Quieren consejeros que no se opongan a sus pretensiones»

Los consejeros cesados en Indra han remitido sendas cartas este martes a la CNMV en la que cada uno explica los motivos que, en su opinión, han podido desencadenar su cese. Un amplio listado de razones en las que el que sale peor parado es Amber , el fondo con el que se alió la pública SEPI para asaltar el consejo de la tecnológica y que es el máximo accionista de Prisa.

Así, Alberto Terol, uno de los consejeros destituidos durante la última junta de accionistas, dice que «resulta llamativo que un accionista que ha adquirido sus acciones pocos días antes de la celebración de la junta general cuestione la cohesión y estabilidad del consejo de la compañía. ¿Cómo y de quién ha obtenido los mensajes que le conducen a una conclusión dirigida a proponer un acuerdo tan drástico como es el cese inmediato de cuatro consejeros concretos y la no renovación del quinto, todos ellos consejeros independientes? Lo ignoro. Pero lo cierto es que dicha propuesta ha obtenido el apoyo de SAPA y de SEPI».

Lo cierto es que el cese de estos consejeros fue propuesto por Amber en la junta de accionistas para avanzar en la reordenación del consejo. El fondo de inversión compró el 4,1% de las acciones de Indra pocos días antes de la celebración de la junta. De esta manera, los consejeros, que tenían la categoría de independientes, apuntan a la filtración de información desde el consejo de administración al máximo accionista de Prisa.

Tal y como explican los consejeros, Amber no «ha tenido participación directa en las reuniones del consejo de administración». Por eso resulta llamativo que en el discurso que dio el representante del fondo para promover el cese de estos consejeros hablara de «las circunstancias que han concurrido en el órgano de administración de la sociedad en estos últimos tiempos», que hacen recomendable la reestructuración del mismo.

Terol, que llegó a liderar a los consejeros independientes que se opusieron a los planes de la SEPI para incrementar su presencia en el consejo de Indra y facilitar así la creación de un gigante nacional en el sector de defensa, añade que los únicos encontronazos que tuvo en el órgano de dirección fueron por el nombramiento de Murtra a petición de la SEPI, el cese de Fernando Abril-Martorell y el veto al nombramiento como consejera independiente de Rosa García Piñero.

«De acuerdo a lo anteriormente explicado, al no existir, en mi opinión, motivos justificados para los ceses y no reelección que se han producido, mi parecer sobre los motivos de ello es que tal decisión solo puede deberse a la pretensión de SEPI de conformar una nueva mayoría en el consejo, al que se incorporen consejeros que no se opongan a sus pretensiones, contando para ello con el acuerdo del bloque accionarial que ha aprobado dichas propuestas de cese y no renovación», concluye Terol.

No es la única vez en la que los exvocales cuestionan la relación entre el holding público y el fondo. «Dicho fondo no cuenta con representantes en el consejo, por lo que se me escapa cuál es su conocimiento de las circunstancias que se dan en el seno de este, cómo ha adquirido dicho conocimiento, ni a que circunstancias en concreto se refiere», explica Ana de Pro, otra de las consejeras cesadas.

Los exconsejeros recuerdan asimismo la posición que tendrá el presidente no ejecutivo de Indra, Marc Murtra, tras el asalto al consejo de la compañía de la SEPI y sus socios. En principio, el directivo, que fue impuesto por el holding público hace poco más de un año, pasará a tener funciones ejecutivas tras la junta de la semana pasada. «Es por supuesto posible que los consejeros o accionistas que hayan aconsejado a Amber plantear mi cese lo hayan hecho porque prevean que, ante ciertos cambios que quieran plantear (tal vez las funciones ejecutivas para el presidente) o ciertas decisiones que quieran tomar en el futuro, mi voto no vaya a ser de su agrado y no se vean capaces de doblegarlo. Quizás esta es la única razón de fondo«, sostiene Enrique de Leyva, otro consejero destituido la semana pasada. Así, este apunta a «algún tipo de concertación o acuerdo previo entre accionistas» para echarle del consejo que «merecería ser investigado».

«Sí quiero resaltar que, en mi parecer, a resultas de estas actuaciones se han incumplido las recomendaciones sobre buen gobierno de la compañía en perjuicio de los accionistas minoritarios, que son la mayoría del accionariado», ha añadido por su parte De Pro, aunque en realidad los consejeros en su conjunto consideran que la acción del Gobierno y sus socios vulnera el buen gobierno corporativo, y tendrá consecuencias. Algo de lo que ya avisaron en la junta de accionistas, cuando Terol explicó que estos cambios dejaban a Indra en una «situación anómala». Desde la junta de la discordia otros dos consejeros independientes han anunciado su dimisión, lo que en la actualidad deja solo un independiente de esta condición en el consejo de la tecnológica.

Fuentes de la compañía explican que ya han iniciado el proceso para sustituir a estos vocales para que el máximo órgano de gobierno de la tecnológica cuente con la mitad de independientes en el menor plazo posible. Además, han comunicado que el presidente Murtra ha renunciado al voto de calidad.

