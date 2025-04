«Hay que compatibilizar las ayudas a los más desfavorecidos con encontrar trabajo»

La presidenta del grupo Eulen, María José Álvarez, ha criticado el modelo de ingreso vital mínimo aprobado recientemente por el Gobierno y ha dicho que "hay que compatibilizar las ayudas a los más desfavorecidos con estímulos para encontrar trabajo".

Álvarez ha hecho estas declaraciones en una de las mesas de debate organizadas por la CEOE en la cumbre "Empresas españolas liderando el futuro".

También ha afirmado que muchas empresas del sector de los servicios "no pueden asumir las subidas del año pasado y de este del salario mínimo (SMI)" .

Álvarez ha subrayado que "no es el momento de incrementos fiscales, tanto en el ámbito personal como empresarial" y que "los españoles deben de volver a recuperar el ahorro a través del trabajo".

La presidenta de Eulen había comenzado su intervención afirmando que "hay que perder el miedo, pero con respeto". Tras recordar que durante la pandemia "se ha puesto de manifiesto otra vez la desconfianza en los empresarios , ha animado a todos a "salir del atasco actual". Para ello, ha propuesto que la Administación Pública no retrase los pagos a los proveedores. Asimismo, ha pedido "estabilidad normativa" frente a la "inseguridad jurídica que vivimos".

Prorrogar los ERTE

El presidente de Randstad, Rodrigo Martín , ha abogado en su intervención por prorrogar los ERTE "no fijando fechas, sino según vayan recuperando la actividad las empresas". Ha criticado los incrementos de los costes laborales en estos momentos de crisis y ha pedido más herramientas de flexibilidad en las compañía "para que los ERTE no deriven en ERE". Martín ha pedido que se dé tiempo a las empresas para que recuperen su actividad y poder reducir así el paro, que podría situarse entre el 18 y el 27% en los próximos meses.

El presidente de Food Services, Antonio Llorens, también ha pedido la prórroga de los ERTE "no solo hasta final de año, sino hasta que el sector de la restauración alcance su plena normalidad". Ha subrayado que la facturación del mismo ha caído entre un 30 y un 80% y alcanza los 1.500 millones de euros en los primeros meses del año.

Por su parte, el presidente de Adecco España, Enrique Sánchez, ha manifestado que "la prosperidad empresarial implicará una prosperidad en el empleo; lo demás son tonterías". Tras subrayar que el motor de la economía española "se ha gripado" y está en "off", ha propuesto para volver al "on" no tocar la fiscalidad en momentos de recesión, "incluso reducir la carga fiscal a empresas y trabajadores". También, aflorar la economía sumergida y ha pedido que los ajustes "sean de todos, no solo del sector privado".

Enrique Sánchez considera que hay incertidumbre jurídica y que no es el momento de reformar el mercado de trabajo. Cree que hay que acelerar las medidas de recuperación España, "como acaba de hacer Italia" y considera que hay que adoptar medidas para reducir las tasas de desempleo, de temporalidad, de los jóvenes sin trabajo y sobre la formación profesional.

Residencia de mayores

También han participado en esta mesa organizada por la CEOE Ignacio Vivas, presidente de la Asociación Estatal de Servicios para la Dependencia (Aeste) y Cintia Pacual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps), que han solicitado un pacto de Estado para revisar el modelo de las residencias de mayores en España, así como luchar contra la economía sumergia en el sector.