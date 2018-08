Cómo darse de baja de Amazon Prime: Un proceso con ambigüedades que confunden al usuario La subida de precio de 19,95 euros a 36 anunciada hoy no ha sentado del todo bien a los clientes de la plataforma

ABC

Madrid Actualizado: 31/08/2018 18:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Amazon ha dado a conocer hoy la noticia que muchos de sus usarios esperaba y a la vez temía: La subida de precio de la cuota anual de su suscripción «premium», Amazon Prime. El incremento del precio, de un 80%, disparándose este de los 19,95 euros a 36 euros. Esta subida será efectiva para aquellos que se de alta desde hoy mismo. A su vez, para aquellos que estén ya en el periodo de prueba o ya sean usuarios de Prime el precio de 19,95 euros se les respetara hasta el próximo 2 de octubre. Desde ese día, si se quiere renovar el servicio, el coste será el nuevo de 36 euros.

Esta noticia no ha sentado del todo bien a los clientes. A pesar de que la subida de precio ha sido menor de lo que especulaba -se hablaba de un incremento que oscilaba de los 20 a los 40 euros, es decir, el doble o incluso el triple de lo que hasta ahora se tenía que abonar-, estos 16 euros de más ha provocado que muchos decidan darse de baja de la suscripción.

Es cierto que Amazon ha ido incrementado el número de servicios a sus usuarios Prime, como la incorporación de Amazon Prime Video o Amazon Prime Music, sin tocar el precio. Pero a pesar de estas nuevas ventajas, los usuarios se quejan de que el servicio de entregas ha empeorado de un año a esta parte. Por ejemplo, retrasos continuados en los pedidos que deberían llegar en un día (una de las ventajas de ser Prime) o incluso en aquellos normales. Buena culpa de ello tuvo la huelga que se realizó en el centro logístico de San Fernando de Henares (Madrid), el cual fue un quebradero de cabeza para la multinacional, ya que coincidió con el Amazon Prime Day.

Todo este cóctel ha motivado que muchos clientes a esta hora miren cómo cancelar su suscripción, la cual Amazon la renueva automáticamente a menos que el propio usuario establezca que no. Todo el proceso para conseguir la cancelación de la renovación puede llevar a equivocaciones, ya que el lenguaje que usa Amazon tiene ambigüedades que pueden llegar a confundir. Así, para que no te líes, ABC te ofrece una guía personalizada para que no haya lugar a equívocos.

Lo primero que debes hacer es entrar con la cuenta Prime que quieres cancelar en la web de Amazon. Una vez dentro debes ir a la pestaña «Cuentas y listas». Ahí se desplegará un listado, debiéndose pinchar donde pone «Mi suscripción a Amazon Prime».

En ese momento, la web te llevará a una página donde a la izquierda podrás saber en qué fecha Amazon renovará la suscripción. Como el objetivo es cancelar dicha renovación, hay que ir abajo a la izquierda donde pone «Cancelar mi suscripción». Es en ese momento cuando el proceso se llena de ambigüedades. Y es así porque en la ventana donde te redirige, Amazon pregunta «¿estás seguro de que deseas terminar tus ventajas Amazon Prime?». En ese momento al usuario le puede entrar dudas de si termina su sucripción directamente y no disfruta de las ventajas de ser Prime hasta la fecha que tiene contratada.

Primer paso del proceso de darse de baja de Amazon Prime - ABC

Amazon ofrece tres opciones: Mantener mis ventajas, recordar más tarde (es decir, tres días antes de que se renueve la suscripción) o terminar con las ventajas. Además, pone un recuadro resumiendo las ventajas de ser usuario Prime, pero en ningún momento da a entender que existe la opción de cancelar la renovación de la suscripción y mantener las ventajas hasta que esta venza. Aun así, y pese a las dudas que puede llegar a suscitar, si el usuario persigue este último objetivo debe pinchar en «terminar mis ventajas».

En ese momento, se entra en una segunda pestaña donde la propia compañía pide que reconsideres tu cancelación. De hecho, ofrece la opción de pasarse al plan mensual de 4,99 euros (lo que al término de un año serían 59,88 euros). Además, abajo siguen apareciendo las tres opciones del primer paso (mantener mis ventajas, recordar más tarde o terminar con las ventajas). El usuario sigue sin noticia de la opción de cancelar la renovación de manera explícita.

Así que para continuar con el proceso hay que pinchar de nuevo en «terminar mis ventajas». Es en ese momento cuando se accede al tercer y último paso para la cancelación.

Pantallazo del último paso para cancelar la renovación - ABC

La novedad en este paso es que por fin Amazon dice manera explícita que la cancelación de la suscripción no conlleva el cese del servicio instantáneamente, sino que este terminará en la fecha que se supone que se renovaba. Así, además de volver a dar la opción de recordar más tarde o de continuar con la suscripción, hay una pestaña que dice «finalizar y renunciar a mis beneficios a partir de X fecha» (en nuestro ejemplo el 10 de febrero de 2019). Si el usuario decide pinchar ahí, Amazon le informará que su suscripción Prime acabará esa fecha.

Del mismo modo, si al final el cliente decide prorrogar este servicio, debe ir de nuevo a «Mi suscripción a Amazon Prime», donde en la parte izquierda hay una pestaña que pone «Prorrogar la suscripción».