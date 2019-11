¿Cómo afecta el Black Friday a las pymes? La mitad de los españoles prefieren hacer sus compras en esta campaña de rebajas en un comercio pequeño, según Kantar

El 50% de los españoles consideran importante realizar sus compras de Black Friday y Cyber Monday en pequeños negocios, según refleja el estudio Tendencias de consumo en Navidad elaborado por Kantar para eBay. Según el estudio, por edad, son los milenials (54%) quienes conceden más relevancia a esta necesidad de apoyar a la pyme. Por comunidades, Madrid (29%), Canarias (29%), Extremadura (28%) y Navarra (27%) lideran la clasificación.

El director comercial de eBay en España, José Ángel López, señaló que «el Black Friday de 2018 fue el de mayor número de artículos vendidos en los últimos cuatro años en eBay». «De hecho, creció un 52% y, a su vez, el volumen total de ventas se multiplicó por tres», agregó, para a continuación indicar que “esto demuestra la gran oportunidad que representa esta época del año para las pymes, para las que en eBay redoblamos nuestros esfuerzos con un objetivo: mejorar su visibilidad y potenciar sus ventas”.

En cuanto al Cyber Monday, el estudio apunta que este año el 50% de la población española se plantea aprovechar estas citas para realizar sus compras. Un porcentaje que se eleva hasta el 65% entre las personas de 16 a 34 años. En este sentido, eBay resalta que el Cyber Monday ha duplicado su volumen de ventas en la plataforma de comercio electrónico en los últimos cuatro años.

«No les queda más remedio que unirse al Black Friday»

No obstante, desde la Confederación Española de Comercio (CEC) consideran que los establecimientos pequeños se suman al Black Friday porque no les queda más remido. Así, desde la CEC aseguran que aunque esta campaña de descuentos no ha parado de crecer desde hace cinco años, ha trastocado «completamente» no solo las Navidades y las rebajas, sino también la dinámica de consumo durante todo el año. «Los pequeños y medianos comerciantes afrontan por tanto resignados un maratón de descuentos impuesta por Internet y otros formatos comerciales, que comienza con el Black Friday y sigue con el Cyber Monday, enlazando con una ya debilitada campaña de Navidad y Reyes y culminando con unas rebajas de invierno ya lejanas a los resultados de hace unos años", señalaron desde la CEC a finales de octubre.

Aproximadamente un 40% del pequeño y mediano comercio se sumó al Black Friday en 2018, una cifra que previsiblemente será similar este año. «Nos les queda más remedio, se han dado cuenta de que, en caso contrario, pierden ventas de la campaña de Navidad», ha resaltó el presidente de la CEC, Pedro Campo.

Ante este escenario, desde la CEC aconsejaron a aquellos comerciantes que se unan al Black Friday que lo hagan con descuentos moderados, que no «revienten» sus márgenes y que se centren en «poner en valor los beneficios del comercio de proximidad».