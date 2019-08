Escalada de tensión entre EE.UU y China: Trump acusa a Pekín de «manipulación de divisas» Bajan las aguas revueltas entre las dos potencias, tras el anuncio chino de que dejará de comprar productos agrícolas estadounidenses en reacción a una nueva ristra de aranceles

La tensión se ha recrudecido entre las dos principales potencias, después de la tregua pactada en la última cumbre del G20 y el reinicio de las conversaciones entre ambos. Lo que ha estallado en pedazos ya, tras el anuncio hace unos días de que Estados Unidos impondría nuevos aranceles a productos chinos, respondida con la depreciación del yuan hasta mínimos de 2008 y la acusación esta madrugada de «manipulador de divisas» por parte de propio mandatario y, sobre todo, del Departamento del Tesoro estadounidense.

En concreto, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, ha aclarado que la decisión de considerar al gigante asiático como «manipulador de divisas» ha sido adoptada tras un análisis realizado según el Acta de Competitividad de 1988, que «considera qué países manipulan la tasa de cambio entre su moneda y el dólar estadounidense».

Mnuchin ha recalcado que contactará con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para abordar la situación y «eliminar la injusta ventaja competitiva creada por las últimas acciones de China». El Departamento del Tesoro ha recordado que un informe presentado recientemente ante el Congreso estadounidense sostuvo que Pekín «tiene un largo historial de facilitar una devaluación de su moneda a través de intervenciones a gran escala en el mercado de divisas extranjeras».

Por su parte, horas antes, Trump ya había acusado a China de «manipulación» por el desplome del yuan y acusado a la potencia asiática de «robar» miles de millones de dólares a los Estados con «prácticas sucias» y «manipulación de divisas». En este sentido, el mandatario concluía que «esto debería haberse terminado hace años» y consideraba que la supuesta manipulación del yuan tenía efectos sobre la industria estadounidense, el empleo y los precios agrícolas.

China is intent on continuing to receive the hundreds of Billions of Dollars they have been taking from the U.S. with unfair trade practices and currency manipulation. So one-sided, it should have been stopped many years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

En otro tuit, Trump escribía que «China bajó el precio de su moneda a un mínimo histórico. Se llama «manipulación monetaria». ¿Estás escuchando Reserva Federal? ¡Esto es una violación importante que debilitará en gran medida a China con el tiempo!».

Based on the historic currency manipulation by China, it is now even more obvious to everyone that Americans are not paying for the Tariffs – they are being paid for compliments of China, and the U.S. is taking in tens of Billions of Dollars! China has always.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called “currency manipulation.” Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

Escalada de tensión

China anunció la suspensión de la compra de productos agrícolas de Estados Unidos, como respuesta al reciente anuncio de Washington de que incrementará en un 10 % los aranceles sobre exportaciones chinas valoradas en 300.000 millones de dólares.

En un comunicado publicado este martes en su página web, el Ministerio de Comercio chino consideró esta subida arancelaria, con efectos a partir del próximo 1 de septiembre, como «una grave violación de la reunión entre los jefes de Estado de China y EE.UU.».

«Se ha acordado que la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado no descarte gravámenes a la importación a productos agrícolas de EE.UU. recientemente adquiridos después del 3 de agosto, y las empresas chinas relacionadas han suspendido la compra de productos agrícolas estadounidenses», indica el texto.

El Ministerio de Comercio se vanaglorió de la «enorme capacidad de mercado» del país asiático y se arrogó «unas perspectivas brillantes para la importación de productos estadounidenses agrícolas de alta calidad».

Sin embargo, dejó claro que estas «perspectivas brillantes» van sujetas a que Washington «ponga en marcha el consenso alcanzado en la reunión entre los jefes de Estado de China y EE.UU., y tenga la confianza de poner en práctica los compromisos para crear las condiciones necesarias para la cooperación en el sector agrícola entre ambos países».

Este anuncio supone un peldaño más en el incremento de las tensiones en la guerra comercial que ambos países libran desde el pasado año, y que ha entrado en un nuevo capítulo desde que, la semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara las citadas medidas arancelarias ante la falta de progresos en las negociaciones comerciales.

En lo que varios analistas consideraron una respuesta a los nuevos gravámenes decididos por Trump, el yuan chino rompió el lunes la barrera psicológica de las siete unidades por cada dólar, algo que no sucedía desde abril de 2008.

Un yuan más débil significa que los productos chinos denominados en dólares son más baratos, algo que ayudaría a frenar el efecto negativo de los nuevos aranceles estadounidenses sobre su competitividad, aunque el precio a pagar será un aumento del coste de las importaciones.

La respuesta a esa caída del valor del yuan no se hizo esperar, y el mismo lunes el Departamento del Tesoro de EE.UU. tildó a China de país «manipulador de divisas» y amenazó con tomar represalias para acabar con sus injustas ventajas competitivas en el marco del Fondo Monetario Internacional.