Europeo Raceboard Curro Manchón medalla de bronce absoluto en el Campeonato de Europa de Raceboard En la misma cita celebrada en Letonia, Anto Domínguez se queda a las puertas del podio entre las chicas

El windsurfista andaluz Curro Manchón se ha colgado la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Raceboard que hoy ha finalizado después de cuatro jornadas en aguas del Lago de Kizezers, en Riga, Letonia. El deportista del CN Puerto Sherry logra, además, el subcampeonato máster tras una actuación que le ha llevado a medirse con los mejores rivales imaginables. Manchón ha ganado tres mangas y de un total de quince, su peor resultado ha sido un sexto.

El nuevo campeón de Europa es el polaco Maxsymiliam Wojcik con 23 puntos, seguido con 26 y 31 por el húngaro Aron Gadorfalvi y el andaluz, respectivamente. En la misma clasificación, su padre Paco Manchón (CN Puerto Sherry) firma la trigésimo segunda plaza tras acarrear problemas con el material alquilado. Clasificación

Entre las féminas también ha brillado la andaluza María Antonia -Anto- Domínguez, madre de Curro, que firma la cuarta plaza tras batirse del primer al último tramo con sus rivales. La windsurfista del CN Puerto Sherry se lleva dos victorias parciales en el acumulado y un sexto como peor resultado. Clasificación

Quince pruebas en cuatro días, con estas cifras la organización del Campeonato de Europa de Raceboard consigue batir el record para una regata de esta clase. Si a eso le añadimos las dificultades de una meteorología si no adversa, sí muy complicada, hace que la regata que hoy termina pase a la historia como una de las más duras disputadas por la flota de Raceboard.

Paco Manchón nos cuenta algo al respecto, "Los dos primeros días fueron muy duros, con vientos muy racheados de más de 25 nudos y 5 pruebas cada día, una barbaridad. El tercero lluvia y poco viento, y el último ha sido otro día de vientos muy difíciles".

Con estas condiciones, el padre de los Manchón nos analizaba la actuación de su hijo Curro y su mujer María Antonia Domínguez en el ecuador de la regata, "Curro se está defendiendo muy bien ya que los dos primeros son los buenos en RS:X de sus países y va tercero. Por su parte Anto también lo está dando todo y va cuarta peleando todos los días".

Manchón concluía sobre él mismo, "Yo no puedo con estos vientos y además no hemos traído velas de viento por peso ya que el avión no nos las admitía. Las tablas son alquiladas y ese es otro problema, al menos para mí lo está siendo".