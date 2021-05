Formula Kite Spain Series Bainbridge deslumbra en la Cutty Sark FKSS Valencia El británico lidera la general de la clase Open con el croata Dolenc en segunda posición y Daniela Moroz es la primera mujer

El británico Connor Bainbridge es el líder de la Cutty Sark FKSS 2021 Valencia después de la segunda jornada de regatas disputada hoy en la playa de Pinedo con la colaboración del Real Club Náutico de Valencia. El inglés, tras diez mangas disputadas, es secundado en la general por el croata Martin Dolenc y el ruso Denis Taradin. En mujeres la primera clasificada es la norteamericana Daniela Moroz y la española Gisela Pulido se mantiene en la quinta plaza.

La playa de Pinedo, en la que hubo una gran presencia de público durante todo el día, volvió a ser el escenario ideal para la práctica de la Formula Kite. El público pudo presenciar en directo el desarrollo de las regatas en las que Bainbridge confirmó que ha venido a Valencia para conseguir la victoria en un evento ha recibido uno de los premios de Emprén Esport 2021, iniciativa impulsada por la Fundación Trinidad Alfonso.

Bainbridge ganó en septiembre pasado el Europeo mixto junto a Elli Aldridge y desde entonces no había vuelto a competir. En Valencia no está notando la inactividad y hoy ganó tres de las seis mangas disputadas con un viento de unos 10 nudos de componente este. El británico está siendo el más regular en la flota y es el único que hasta el momento no ha penalizado con ningún resultado malo. Es más, su peor guarismo en Valencia ha sido un tercero con lo que va directo al podio de la regata que se decide mañana en aguas del Real Club Náutico de Valencia.

Los otros dos regatistas que compiten por el triunfo con el inglés son el actual líder de la Cutty Sark FKSS 2021, el ruso Denis Taradin y el croata Martin Dolenc quien ayer sufrió un incidente en la última manga del día: “Ha sido un accidente desafortunado. Se ha caído Jurkoswki justo delante de mí y no he podido evitar la colisión. Había tenido un problema en la salida y estaba remontando posiciones. Tengo un par de cortes en la cara, pero no me van a afectar para volver a salir al agua mañana. No pienso en ganar, no quiero ponerme esa presión. Quiero ir compitiendo y mejorando cada día. La Cutty Sark FKSS es una regata fantástica y no estamos notando que somos tantos en la línea de salida. El campo de regatas está perfecto”, decía Dolenc.

Por lo que hace referencia a los españoles el primer clasificado es el valenciano Alejandro Climent en la novena posición. El de Alcàsser ha sido muy regular hoy con resultados siempre entre los doce primeros que le han hecho avanzar plazas en la general. Le siguen el dianense Kiko Peiró en la decimoséptima plaza y el castellonense Carlos Puig en la vigésimo segunda.

En mujeres, Daniela Moroz sigue manteniendo su hegemonía. La norteamericana es la mejor regatista en Pinedo y casi ha asegurado el triunfo en la tercera prueba del circuito de la Cutty Sark FKSS. Acumula más de cien puntos de ventaja sobre la segunda que es la polaca Magdalena Woyciechowska que pelea codo con codo con su compatriota Julia Damasiewicz por secundar a Moroz. Gisela Pulido es quinta en la general de mujeres tras no haber tenido un día muy afortunado, aunque mañana puede remontar alguna posición.

Peiró domina en F-One Amateur

Por lo que hace referencia a la F-One FKSS Amateur el primer líder de la competición es el dianense Paco Peiró. El veterano regatistas ya ganó hace tres semanas en Palamós la regata de amateur y lídera el circuito. Hoy con dos segundos y un cuarto fue el más regular de la flota. Tudor Feisan ganó dos de las tres mangas disputadas, aunque un error con una de las balizas le valió una descalificación que le apartó del liderato. Si mañana llegan al descarte podría quitarse la mácula y luchar por el triunfo. Paco Peiró comentaba: “No venía con idea de luchar por el triunfo, pero le he cogido gustillo al podio. He tenido suerte, no lo puedo negar porque mis competidores han tenido incidentes que yo no he tenido. Pero bueno hay que estar ahí. Tenía problemas en la rodilla con el menisco, pero me ha salido bien. Para mañana tengo que apretarlo que no he apretado hoy ya que me lo había tomado con tranquilidad. Apretaré en defensa del liderato tanto de la prueba de Valencia como en las Cutty Sark FKSS 2021”.

Por la mañana antes de comenzar la reunión de patrones se dieron los premios de la regata de entrenamiento. El alemán Florian Gruber se llevó el premio al ganador de la manga que consiste en un fin de semana gratis de alquiler de una caravana por cortesía de Caravanas El Osito. También Julia Damasiewicz fue galardonada con el premio de Ozone a la primera mujer clasificada en la regata que usa estas cometas. Y por último Martin Dolenc ganó el sorteo de una foto XL por cortesía de Ocean Power.

Una espectacular imagen de una salida con el Puerto de Valencia al fondo - Toni Forqués Clasificaciones 1.- Connor Bainbridge (GBR) (3)-2-1-1-3-3-1-1-3-1, 16 ptos. 2.- Martin Dolenc (CRO) 2-3-5-RDG4,8-1-1-4-2-1-(24), 23,8 p. 3.- Denis Taradin (RUS) 4-(9)-3-2-7-5-3-3-2-3, 32 p. 4.- Florian-Gruber (GER) 6-7-6-3-5-(8)-6-5-4-2, 44 p. 5.- Markus Edegran 8-DNC/ (76)-DPI/10-13-6-9-2-9-5-8, 70 p. … 9.-Alex Climent (ESP) 12-12-(34)-8-9-6-10-12-11-9, 89 p. 17.- Kiko Peiró (ESP) 19-16-15/DPI-16-21-(25)-11-19-15-17, 149 p. 22.- Carlos Puig (ESP) 16-14-26-DPI/13-15-(30)-13-26-29-19, 171 p. … 19.-Daniela Moroz (USA) 20-19-16-19-(54)-18-9-21-17-22, 161 p. 28.- Magdalena Woyciechowska 28-33-27-23-30-26-(47)-31-46-26, 270 p. 29.- Julia Damasiewicz (POL) 26-48-17-UFD/ (76)-25-36-32-40-26-23, 273 p. 30.- Valeria Garschcchenko (RUS) 50-(56)-35-40-16-34-23-28-DPI/24-28, 278 p. 33.- Gisela Pulido RDG/32.75-25-23-38-38-32-DNC/ (76)-49-37-25, 299.75 p. F-One FKSS Amateur 2021 1. Paco Peiró (2,4,2) 8 puntos. 2. Vicente González (4,5,3) 12 p. 3. Tudor Feisan (13,1,1) 13 p.