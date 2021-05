Fórmula Kite Spain Series Alex Mazella marca su territorio en la Cutty Sark FKSS 2021 Castellón El francés lidera la regata que por primera vez divide su flota ante la masiva participación de 80 regatistas. Moroz es líder en mujeres

El francés Axel Mazella, actual número uno del mundo de Formula Kite, es el primer líder de la Cutty Sark FKSS 2021 Castellón. El galo supera a su compatriota Theo de Ramecourt por un solo punto mientras que la tercera plaza de esta regata en la que participan 80 regatistas la comparten el polaco Maxs Zakowski y el croata Martin Dolenc. El primer español es Alejandro Climent en la undécima plaza de la general. En mujeres la primera líder de la prueba que se celebra con la coorganización del Ayuntamiento de Castelló y la ayuda de la Diputación de Castellón es la norteamericana Daniela Moroz, seguida de la francesa Lauriene Nolot. Gisela Pulido es quinta.

Por primera vez en los cuatro años de historia de las Cutty Sark FKSS se decidió que la competición de Castellón se hiciera dividiendo la flota. Los 80 inscritos en la clase Open se separaron en dos grupos que se fueron alternando en la línea de salida. Aún teniendo que doblar las salidas y que la primera manga se disputó pasadas las tres de la tarde se pudieron completar cuatro mangas en un recorrido que contaba con una llegada separada del barco del comité para hacer posible que los dos grupos pudieran coincidir en el campo de regatas del CD Eolo y del Real Club Náutico de Castellón.

Axel Mazella llegaba a Castellón corto de competición en 2021. Sólo había disputado una prueba en Francia antes de llegar ayer mismo a Castellón, pero el número uno del mundo no ha perdido la mano. En aguas de la Playa del Gurugú ganó tres de las cuatro mangas de su grupo y saca un punto de ventaja a su compatriota De Ramecourt quien en el otro grupo hizo dos primeros y dos segundos. Los otros ganadores de mangas fueron los que les siguen en la general, el polaco Zakowski, el croata Dolenc y el singapurense Maximilian Maeder, quien con tan sólo 15 años ya se codea con la elite europea y mundial. Quien no tuvo un buen día fue el inglés Connor Bainbridge que venía de ganar en Valencia, aunque en Castelló comenzó con dos primeras mangas discretas y es décimo en la general.

El primer español es el valenciano Alejandro Climent que ocupa la undécima plaza de la Cutty Sark FKSS 2021 Castelló. También tuvo un día muy sólido el dianense Kiko Peiró con los cuatro resultados entre los diez primeros de su grupo. El regatista local, Carlos Puig, terminó la primera jornada en vigesimoprimera posición y espera mañana seguir escalando posiciones.

Axel Mazella , durante una de las mangas de hoy - Toni Forqués

Maxs Zakowski explicaba al término de la jornada: “Ya me encuentro bien y lleno de fuerza después de la enfermedad. Estuve pendiente de la regata de Valencia siguiendo cada manga, no me perdí nada y sé todo lo que pasó en el agua. Hoy he sido rápido en el agua con el viento ligero y rolón. Estas son buenas condiciones para mí forma de navegar. Dividir la flota en dos ha sido una buena idea porque en la línea de salida iba a ser muy duro pelear con tanta gente. Mañana cambiamos los grupos y el domingo tenemos las regatas finales, por lo que es una buena idea. Mañana veremos a ver, pero Axel y Theo van muy rápidos”.

Moroz sigue en racha

En mujeres la primera líder es la norteamericana Daniela Moroz que ya venía de ganar en Valencia. La favorita fue la más sólida entre la flota femenina y tiene una ventaja de 12 puntos sobre la francesa Laurient Nolot y 17 sobre la inglesa Katie Dabson. La primera española es Gisela Pulido quien manifestaba al final del día: “La verdad es que estoy bastante contenta, tenía un grupo complicado con las mejores del mundo y he sido tercera en el grupo y trigésima en la general. Además, no se me da bien el viento flojo y lo he hecho bien y no he cometido muchos fallos con buenas decisiones en la estrategia y la táctica. Lo de dividir la flota ha sido una sorpresa y la verdad es que ha estado bien. Me gusta adaptarme a nuevas circunstancias y hay un tramo de través en el que puedes correr mucho. Es una buena idea. Mi objetivo es llegar al domingo en el grupo de Oro luchando por los primeros puestos. Castelló es como mi segunda casa, tengo muchos amigos aquí y me siento muy cómoda en la ciudad”.

Para hoy están previstas las primeras mangas de la clase F-One FKSS Amateur. Un total de 12 regatistas se han inscrito en Castellón para participar en la cuarta prueba del circuito de la Cutty Sark FKSS. El líder de la general del circuito, el dianense Paco Peiró es uno de los inscritos en la prueba. La novedad es la presencia por primera vez en la temporada de la joven promesa de la vela valenciana, Carlos Espí quien con doce años es el benjamín de la flota.

La flota navega en aguas de Castellón durante la jornada de hoy - Toni Forqués

Eucrante y La Roche-Posay en las Charlas de la Fundación WSPF

Hoy en las charlas que organiza la Fundación Water Sports Plastic Free le tocó el turno a la Asociación Eucrante de Castelló. La charla la ofreció Ana Gausach. Las actividades que realiza la asociación son de concienciación, voluntariado para el avistamiento de cetáceos y educativas para diferentes tipos de público. Todo con la finalidad de generar conciencia social, participación ciudadana y proteger el ecosistema.

En la charla se les habló a los regatistas de la Cutty Sark FKSS 2021 sobre el Mediterráneo, que es uno de los mares con mayor biodiversidad del planeta y, al mismo tiempo, uno de los más contaminados. Para Gausach es esencial conocer bien los diferentes ecosistemas que alberga el mar, cómo protegerlos y cómo ayudar a que la acción humana genere el menor perjuicio a su paso. Se les dio a conocer a los regatistas que a unas 28 millas náuticas del Grau de Castellón están las Islas Columbretes. Un ejemplo ideal de la biodiversidad mediterránea, declarado Parque Natural en 1988 y Reserva Marina en 1990, un lugar rico en colonias de aves marinas, vegetación y flora y un alto interés geológico, pero, sobre todo, oceanográfico por su situación en el borde de la plataforma continental.

También, como en cada una de las regatas de esta temporada, La Roche-Posay ofreció una charla sobre cuidados de la piel y de la protección de la misma en la exposición al sol. En Castellón la conferencia la dio el doctor Manuel Ballesteros Redondo dermatólogo del Hospital Clínico de Valencia quien estuvo acompañado de la representante de la firma, Mayte Gil.

También ha traído el médico un dermatoscopio con el que ha estado analizando los lunares de los regatistas que tenían interés en conocer la salud de su piel.

Theo de Ramecourt, lleno de crema solar durante la Cutty Sark FKSS Castellón - Toni Forqués Clasificaciones 1. Axel Mazella (FRA) 5 puntos. 2. Theo de Ramecourt (FRA), 6 p. 3. Maxs Zakowski (POL), 8 p. 4. Martin Dolenc (CRO), 8 p. 5. Maximilian Maeder (SIN), 13 p. (…) 11. Alejandro Climent (ESP), 23 p. 15. Kiko Peiró (ESP), 37 p. 21. Carlos Puig (ESP), 45 p. Clasificación femenina 1. Daniela Moroz (USA), 41 puntos. 2. Lauriene Noto (FRA), 53 p. 3. Katie Dabson (GBR), 58 p. 4. Julia Damasiewicz (POL), 63 p. 5. Gisela Pulido (ESP), 65 p.