Kitesurf Alex Climent ganó con autoridad las Formula Kite Spain Series Mallorca 2019 firmó los diez primeros puestos de las diez mangas disputadas

En la jornada final de las Spain Series en Mallorca, el viento tampoco quiso perderse el espectáculo, brindando el térmico habitual de la bahía con intensidades de entre 9 y 15 nudos.

Los momentos más emocionantes de la jornada los ha patrocinado una de las novedades de este circuito de Formula Kite, que ha generado un espectacular recorrido slalom, que los balizadores y comité de regatas han ejecutado de manera milimetrada. Un recorrido barlovento sotavento con la particularidad que en el último través hacía la línea de llegada se ha realizado un slalom de cuatro tramos que ha regalado los mejores instantes de las mangas del día, donde la habilidad de los regatistas se ha puesto de manifiesto y propiciando situaciones poco habituales en regatas de vela.

Ferran Muniesa, Oficial Principal de las Formula Kite Spain Series Mallorca 2019, resumía esta parada en el Club Náutico Arenal: “Muy bien, muy bien, muy bien. Ha sido una muy buena experiencia, hemos tenido dos días espectaculares donde todos hemos disfrutado muchísimo. La experiencia de las Formula Kite Spain Series es muy recomendable para todos los clubes, muy fácil y los regatistas se han portado muy bien, así que habrá que repetir. El formato de competición con las regatas barlovento sotavento con el slalom final es muy espectacular y la da un puntillo más ha las llegadas donde las maniobras toman protagonismo y un fallo puede ser definitivo para la clasificación en esa manga. Se ha notado que esta era la primera vez y que las trasluchadas de través a través no son fáciles pero esto tiene futuro. Además algo que nos encanta, es ser pioneros. Desde que se me propuso desde la dirección de las Formula Kite Spain Series recogimos el testigo y adelante. Siempre me echan la bronca en el club porque no se decir que no pero muy bien. Ha sido fácil, divertido y nos los hemos pasado fenomenal con este tipo de regatas. “

Alejandro Climent, el ganador de las Formula Kite Spain Series Mallorca 2019 y nuevo líder del circuito se ha mostrado feliz después de su gran actuación en las aguas de la bahía de Palma. ”La verdad, dos días, diferentes cometas y me he encontrado muy cómodo con las dos, con lo que estoy muy contento y con muy buena motivación. No he cometido grandes errores y he tenido la suerte que justo cuando estaba saliendo hacia el campo de regatas he partido las líneas y he tenido que volver como he podido hacia tierra para cambiarlas... ha sido un momento muy estresante pero he conseguido cambiar las líneas. No eran las que tocaban pero tenía que salir ya que comenzaba la primera manga del día. A partir de ahí, he navegado cómodo y he disfrutado con el nuevo formato que me parece un acierto aunque es exigente. El comité de regatas, el Club Náutico Arenal y la organización de las Formula Kite Spain Series han estado de diez. Es un lujo que estoy seguro todos los que hemos vivido estos días aquí valoramos y lo recordaremos. Además el compartir espacio con el resto de clases olímpicas ha sido una experiencia. Así que espero que el año que viene repitamos y seamos muchos más.”

Otro de los grandes protagonistas de esta parada en Mallorca ha sido Gunnar Biniasch, que ha luchado el segundo puesto contra el gran Florián Trittel que no se lo ha puesto nada fácil. Recién aterrizada la cometa nos ha comentado “Ha sido muy duro pero estoy muy satisfecho. El nuevo formato es difícil pero entiendo que da mucho más espectáculo. Ahora ya pensando en Castellón para intentar dar mucho más de mi y lograr alguna victoria parcial.”

Por su parte, Florian Trittel ha completado el podio mallorquín y comentaba tras llegar a tierra “Ha sido un campeonato ilusionante para mí hasta la última manga, el último través. Yo creo que no he tenido nunca una llegada tan apurada. Si alargaba la mano, hubiera podido tocar a Gunnar. Ha sido muy intenso. Estas Spain Series son una pasada. Sinceramente, cuando deje el kite foil no había casi nada a nivel nacional y ahora con las Formula Kite Spain Series me he ilusionado mucho ya que han vuelto a haber competiciones, la clase está creciendo y a su vez el nivel está subiendo. El nuevo recorrido me está gustando bastante. A nivel de “Set Up” se podría haber hecho un poco menos comprimido para que no fueran tanto en través. Es verdad que cada vez tendemos a navegar con cometas más grandes y líneas más cortas que igual nos complica un poco más las maniobras pero ahí entra también un aspecto muy técnico, de ver como tienes las maniobra y a mí, personalmente me ha gustado.”

Clasificación 1º Alex Climent (ESP) 2º Gunnar Biniasch (ESP) 3º Florian Trittel (ESP) 4º Pedro Alcántara (ESP) 5º Kiko Peiró (ESP) 6º Torvar Mirsky (NZL) 7º Bradley Funk (USA)