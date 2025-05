Resultado de Rafa Nadal hoy en su partido de cuartos ante Thompson: ATP Brisbane en directo

Set 2: 5-4 | La salva Thompson que no se rinde. Nadal falla una volea muy complicada. 40-40

Set 2: 5-5 | Nadal encuentra los ángulos más profundos de la pista, Thompson corre pero no llega. 15-0

Set 2: 5-5 | Thompson no se rinde. Derecha profunda. 40-40

Set 2: 6-5 | Pierde mucha pista y desde el fondo no se defiende bien Thompson. 30-15

Set 2: 6-6 (3-2) | Thompson no se rinde, recupera el segundo mini break y abre nuevamente el partido. Error muy grave de Rafa con la derecha. 3-2

Set 2: 6-6 (6-5) | Thompson no se rinde, anula la primera. Hay que señalar otro gran error de Rafa con la derecha. 6-5

Set 2: 6-6 (6-7) | Conquista la primera bola del Set Thompson que está jugando probablemente el mejor partido de su vida. Volea de Nadal no definitiva y el australiano llega. 6-7

Ha vuelto a la pista Rafa que no lanza buenos mensajes, las expresiones faciales sindican molestias pero ahora seguirá sacando

Set 3: 4-2 | Saque y paralelo de Thompson que ahora mantiene el enfoque tras el parón por el Medical Time Out. 15-0

Set 3: 5-2 | Lo que tiene que hacer Rafa para conquistar un punto es increíble, Thompson no deja ni un 15. 30-15 Rafa

Set 3: 5-3 | Ojo que Rafa no se rinde...pierde pista Thompson y aprovecha Nadal. 15-30

£ horas y 24 minutos en un partido memorable ne Brisbane, Rafa no aprovecha de tres bolas del partido y Thompson asciende de las cenizas para ganar este partido.

Nadal sale de la pista con una ovación. El mallorquín ha intentado de todo pero también sus condiciones físicas no ayudaron. Volvía de una lesión importante y hoy las 3 horas y media de partido no ayudaron su cuerpo

Nadal sale de la pista con una ovación. El mallorquín ha intentado de todo pero también sus condiciones físicas no ayudaron. Volvía de una lesión importante y hoy las 3 horas y media de partido no ayudaron su cuerpo

El tenista no lo puede creer: "Durante todo el partido he intentado tener un enfoque y estaba libre en sus bolas del partido, ahora en casa una semifinal ATP, la primera en cemento al abierto"