El Insolac Caja 87 y el CB Morón arrancan motores con un derbi sevillano en la Copa de España

Un mínimo de tres veces medirán sus fuerzas esta temporada en partido oficial y este domingo será la primera. El Insolac Caja 87 y el CB Morón, los dos equipos sevillanos que competirán en la Segunda FEB, se cruzan este domingo en plena ... pretemporada, y en este caso en la cancha del conjunto aruncitano, con motivo de la primera jornada de la Copa de España, que arranca este fin de semana y permitirá que los equipos se vayan engrasando con la vista puesta en el comienzo liguero.

La Copa de España, torneo creado la pasada campaña por la FEB como reemplazo de la Copa Princesa, ha variado ligeramente su formato con la ampliación del número de equipos, de 40 a 46, y un nuevo enfoque para la fase de grupos: los 28 clubes de la Segunda FEB se reparten en siete grupos de los que pasan a las eliminatorias los 14 mejores. Será entonces cuando salgan a escena los 18 integrantes de la Primera FEB, que a diferencia de 2024 se libran de esta primera ronda. Los equipos sevillanos están encuadrados en el Grupo B junto a los también andaluces Jaén Paraíso Interior y Coto Córdoba.

Un todos contra todos, pero sin partido de vuelta (cada equipo disputa tres encuentros), que para el CB Starlabs Morón y el Insolac Caja 87 comienza en el pabellón Alameda. De un total de cien entradas a precio reducido ha dispuesto el Caja 87 y todas ellas se han agotado para acompañar al equipo de Eloy Ramírez en este desplazamiento al municipio de la Sierra Sur para la disputa del tercer partido de este verano tras los ya celebrados contra el San Fernando y el Coria. Más allá de la mayor o menor importancia que se le quiera otorgar al encuentro, será una buena piedra de toque para ambos equipos, que están diseñados con la idea de incrustarse y pelear en la zona alta del Grupo Oeste de la Segunda FEB, pensando en el play off y, por qué no, en el ascenso.

🏀¡Este domingo comenzamos nuestra andadura en la Copa España! Nos enfrentamos en el derbi sevillano contra @caja87basket



📅 Domingo 14 de septiembre

⏰ 12:00

📍Pabellon Alameda pic.twitter.com/yrUIYNy3qk — C.B. Morón (@cbmoron) September 11, 2025

Así son las plantillas

El Morón, tras su histórico estreno en la Primera FEB, vuelve a una categoría que conoce al dedillo. Como se sabe, renunció en julio a la vacante que se abrió en Primera FEB (luego lo hizo el Baloncesto Sevilla, abocado entonces a la disolución tras el dictamen en contra de las medidas cautelares contra la ACB) y puso el foco en la Segunda FEB. Tiene nuevo entrenador, Fede Castelló, y un plantel con cuatro jugadores de la pasada campaña (Javi Marín, Parejo, José Alberto Jiménez y Antonio Burgos) y siete incorporaciones: el excajista Álvaro Herrera, Zion Williams, Alo Marín, Gonzalo Fernández, Chabi yo, Sídney Correia y Vladimir Orlov.

Menos cambios ha efectuado el Insolac Caja 87, que ha tocado poco al equipo en el perímetro, donde tan bien funcionó el ejercicio anterior, y ha destinado la mayor parte de sus esfuerzos a la renovación del juego interior, donde tan sólo permanece el sevillano Latorre. Del curso pasado siguen Franch y Rafa Santos, además de Bertain, Dedovic y Bilalovic, que se perderá el partido al igual que Obi Okafor, una de sus adquisiciones. Los sevillanos Cebolla y Cecilia, el serbio Jankovic, el gambiano Dibba y el combo exterior bahameño Garvin Clarke constituyen las novedades del plantel verdirrojo, que tiene ya las doce fichas cubiertas.

Para quien no pueda presenciarlo en el Alameda, una experiencia siempre recomendable por el ambiente de baloncesto tan particular que se vive no sólo en la vetusta instalación sino también en sus alrededores, el partido será retransmitido por la app LaLiga Plus, aunque tocará 'pasar por taquilla' para poder visualizarlo.