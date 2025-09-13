Suscribete a
BALONCESTO

El Insolac Caja 87 y el CB Morón arrancan motores con un derbi sevillano en la Copa de España

El equipo verdirrojo visita este domingo al aruncitano, el otro representante de la provincia en Segunda FEB, para la disputa de este partido correspondiente al Grupo B del torneo copero (12.00 horas)

Ya son 2.500 los abonados del Caja 87, que supera la cifra de la pasada temporada

Rafa Romero y Josep Franch, en un entrenamiento del Insolac Caja 87
Rafa Romero y Josep Franch, en un entrenamiento del Insolac Caja 87
Sergio A. Ávila

Un mínimo de tres veces medirán sus fuerzas esta temporada en partido oficial y este domingo será la primera. El Insolac Caja 87 y el CB Morón, los dos equipos sevillanos que competirán en la Segunda FEB, se cruzan este domingo en plena ... pretemporada, y en este caso en la cancha del conjunto aruncitano, con motivo de la primera jornada de la Copa de España, que arranca este fin de semana y permitirá que los equipos se vayan engrasando con la vista puesta en el comienzo liguero.

