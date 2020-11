Real Madrid Zidane: «¿La clave? Creo en mí y los jugadores creen en mí, soy positivo y cada día sale el sol» El entrenador revela cómo sale de las situaciones críticas: «En los momentos complicados tenemos la confianza de que podemos salir adelante». Carvajal sufre una lesión muscular en el aductor corto derecho y es baja tras reaparecer ante el Inter

Zidane regresa a la Liga con la serenidad de la victoria ante el Inter en Champions y la necesidad de coger un ritmo de crucero en la Liga. Martin Odegaard, Odegaard, Nacho y Lucas Vázquez han sido sus buenas noticias de los últimos partidos. Le han demostrado que pueden jugar en el Real Madrid. Ramos y Benzema deben esperar para recuperarse bien y su objetivo es medirse al Shakhtar en Ucrania el martes. Zizou no les forzará, como comprobó el ariete francés cuando quiso estar en San Siro y el entrenador se lo impidió. Y la mala novedad es la baja de Carvajal, tras reaparecer ante el Inter: «Sufre una lesión en el aductor corto derecho».

Carvajal se suma a Ramos, Benzema, Odriozola y Valverde en el capítulo de bajas para el partido frente al Alavés

Como decimos, Benzema y Ramos no jugarán frente al Alavés, al igual que Carvajal, Jovic, Odriozola y Valverde. Vinicius y otros jóvenes deben tener minutos ante el Alavés.

ABC cuestionó a Zidane que hay señales que apuntan a que algunos de sus jugadores más veteranos se marcharán en verano y si piensa si su actual equipo es el del final de una época. «Para mi todos valen, cuento con todos. Cada año hay cambios de jugadores y yo tengo que contar con esa plantilla hasta junio. No tengo que cambiar nada. Lo que me importa es cuidar al jugador, de verdad. Hago rotaciones y me duelen las lesiones por ellos. Con todos los partidos que hay debo tener cuidado».

El responsable deportivo del Real Madrid analizó la situación del equipo tras la victoria en San Siro: «Jugamos bien y los primeros 25 minutos, once contra once estuvimos perfectos. Luego, diez contra once, a veces es peor y hay que estar muy concentrado. Es el camino a seguir. La confianza es lo que te permite ser regular, que es lo más difícil en el fútbol. Los rivales salen a tope frente al Real Madrid y nosotros debemos también estar a tope».

Se le preguntó cómo hace para dar la vuelta a la tortilla en las situaciones críticas. «Porque creo en mí y los jugadores confían en su entrenador. Soy muy positivo y cuando las cosas no salen bien, el sol sale cada día. Si estamos trabajando y concentrados en los que hacemos podemos tener resultados increíbles. En los momentos complicados tenemos confianza de que podemos seguir adelante».

Zizou valoró si Maradona fue el mejor de la historia: «Es un día triste porque hemos perdido a una persona importante del fútbol y sobre quien fue mejor cada uno tiene su opinión».

Analizó a Odegaard, titular en los dos últimos encuentros: «Sabemos el jugador que es, tiene calidad y poco a poco va demostrando lo que es».

¿Qué piensa de los que señalan que cuando el equipo pierde van a por Zidane y cuando gana es por suerte: «Es así y que voy a cambiar de eso. Aquí ganamos y perdemos todos juntos».

Zidane se retiró a los 34. Modric y Ramos siguen con 35 y 34 ¿Cómo se decide si uno sigue o no?: «Cada uno lo lleva dentro. Después de 34 lo quería dejar pero hay otros que quieren seguir porque saben que pueden dar más todavía».-