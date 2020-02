Real Madrid Vuelve Casemiro, el «arma imprescindible» El Real Madrid respira con el regreso al once del brasileño, el hombre que consolida el esquema defensivo, ante una «final de Liga» en El Sadar; el medio centro ha jugado 29 partidos, con cuatro goles y una asistencia

Tomás González-Martín Actualizado: 09/02/2020 01:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es educado, amable como buen brasileño, simpático, maduro, analítico, reflexivo en la visión del fútbol. Ve el bosque, no se queda en el árbol. Asegura su familia con orgullo que «defiende por seis porque su nombre completo es Carlos Henrique José Francisco Venancio Casimiro». Toma del frasco. Y corta el juego del contrario en nombre de todos. Nacido en São José dos Campos, el 23 de febrero cumple 28. Desde hace cinco años es «el arma imprescindible de Zidane. El hombre que sujeta el armazón del Real Madrid, que se rompe sin la presencia de un mediocampista de orden defensivo.

Hoy, Casimiro, convertido en Casemiro en el argot mediático, se reincorpora a la alineación de Zinedine tras superar una proceso gripal que le dejó sin Copa y, por ende, dejó sin Copa a todo el equipo. «Vuelve Case, el Real Madrid respira», señalaba ayer un hombre de la casa. Reaparece en un momento importante, cuando el líder necesita refrendarse en el campeonato español tras el duro golpe soportado el pasado jueves.

El «pack6» es fundamental: Zidane ha comprobado que Carvajal, Varane, Ramos, Mendy y Casemiro forman un sexteto insustituible

Ramos, Kroos, Modric, muchos consagrados del plantel reconocen que es un jugador que les tranquiliza para subir al ataque sin mirar con temor atrás. Hoy retorna al once, junto a Mendy, Varane y Carvajal, para recuperar la seguridad destructiva que mantuvo al equipo invicto durante veintiún partidos. Una solidez confirmada con los trece goles sufridos en 22 jornadas de Liga y que se perdió en la Copa con esos cuatro cambios que costaron cuatro dianas en contra. En el club se le define así: «Casemiro no tiene recambio, junto a Fede Valverde forma el dúo perfecto».

La «docena de goles en contra que ha evitado»

Ha disputado 29 partidos esta temporada, en los que marcó cuatro tantos y dio uno. «Y evitó una docena, que eso no sale en las estadísticas», señala un profesional de Valdebebas. Zizou le concede pocos descansos, pues es un medio centro que no tiene sustituto. «En la posición de Casemiro, y como lo hace, solo le tenemos a él», admite su jefe. El «todoterreno» brasileño sabe graduarse para jugar constantemente sin agotar su depósito de gasolina. Una maldita gripe le obligó a descartarle hace cinco días. El Real Madrid acusa demasiado sus ausencias. «Sabemos lo que nos da Casemiro, pero debemos hacerlo diferente cuando no está porque él puede tener problemas también». Vaya si los tuvo. Y se nota.

Zinedine ha comprobado con hechos que el «pack6» integrado por Carvajal-Varane-Ramos-Mendy-Casemiro-Valverde no tiene sustitución. Puede introducirse a Militao por Varane o Ramos, pero siempre que mantenga el otro quinteto fijo. Si hay dos o más variaciones, el equilibrio se rompe. Hoy, en El Sadar, el técnico francés recupera la filosofía de este esquema de corte y confección que ha pergeñado a lo largo del curso. El mal denominado plan B («no me gusta eso que dicen del plan B») no funciona en la retaguardia blanca.

Dichas las verdades del equipo, el entrenador del líder manifiesta que le «duelen» las críticas recargadas de tinta negra contra Marcelo: «Cuento con él, jugó bien. Todo esto sucede porque perdimos, porque lo dio todo, como otros jugadores, pero sabemos cómo funciona esto, especialmente con Marcelo o con hombres que tienen más experiencia».

Zidane ha tenido dos jornadas de diván con sus pupilos para recuperar el crédito psicológico y jugar en Pamplona como lo hicieron en los últimos cuatro meses.