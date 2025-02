Zidane protege al equipo: «Yo no señalo a nadie»

Había que reunir a la plantilla y hablar claro. La situación lo exigía. El equipo que sumaba veintiún partidos sin perder y trece goles en contra, cayó derrotado en la Copa con cuatro tantos de golpe. Los guarismos se rompían. El vestuario era un cementerio minutos después del 3-4. Zidane debía coger el toro por los cuernos. El Real Madrid es líder de la Liga, continúa en Champions y la tristeza excedía la gravedad de lo sucedido. No podía permitir que este mal resultado sembrara la desconfianza tras 108 días invicto.

Zidane: «Sé que ha sido un palo gordo y soy el primero en sufrirlo y en pensar en qué pude fallar. Sabemos que os señalan a algunos jugadores, pero yo no señalo a ninguno. No tengáis duda alguna de que para mí seguís siendo todos y cada uno igual. Yo no señalo a nadie y todos vais a ser importantes»

Catorce horas después de la decepción, el entrenador convocó ayer al grupo para dialogar con los futbolistas, asumir la responsabilidad, analizar los errores propios y lanzar un mensaje de motivación. Zinedine se señalaba el primero, quería cargar con las críticas y quitar de la diana a sus hombres para colocársela él a sus espaldas. Los tiros, contra mí.

«Pienso en qué pude fallar»

Comenzó su arenga con un «mea culpa» por bandera: «Sé que ha sido un palo gordo y soy el primero en sufrirlo y en pensar en qué pude fallar». Expuesta la autocrítica personal, advirtió: «Sabemos que os señalan a algunos jugadores, pero yo no señalo a ninguno. No tengáis duda alguna de que para mí seguís siendo todos y cada uno igual. Yo no señalo a nadie y todos vais a ser importantes». Deseaba proteger a sus pupilos ante las acusaciones externas, especialmente a futbolistas que no son titulares, juegan menos y ahora se llevan los varapalos de la prensa y la afición.

«Tenemos dos retos gigantes por delante y vamos a pelear a muerte», aseveró de pie, delante de todos. «Hemos hecho muchas cosas buenas todo este año y nos merecemos seguir aspirando a todo. Nos lo hemos ganado»

Marcelo, Nacho, Militao, James, Areola y hasta Jovic, que solo disputó veinte minutos, son los nombres principales de una caza de brujas que busca culpables, pero el análisis del cuerpo técnico expresa que, sin eludir el posible error propio en la alineación, fue todo el equipo el que falló en el sistema defensivo. Ramos y Kroos tampoco estuvieron bien y Benzema no rindió en ataque. El cuadro técnico define que fue un pinchazo generalizado, basado en despistes que condenaron muy rápidamente al conjunto blanco hasta perder 1-4, con la virtud de una reacción posterior que colocó el resultado en 3-4 con opciones de forzar la prórroga.

«Hay dos retos gigantes»

Expuestas las verdades del mal sabor de boca, el responsable deportivo del Real Madrid dio un revolcón a la situación y pasó de la autocrítica a la reafirmación. Arengó a sus futbolistas para mantener esta fe en sí mismos que habían consolidado durante tres meses y medio. «Tenemos dos retos gigantes por delante y vamos a pelear a muerte», aseveró de pie, delante de todos. «Hemos hecho muchas cosas buenas todo este año y nos merecemos seguir aspirando a todo. Nos lo hemos ganado».

«No tengo duda ninguna de que vamos a superar el golpe y de que el domingo vamos a demostrar lo que queremos y lo que somos»

El marsellés quiso imbuir en la mente de sus jugadores que no pueden dudar ahora de su calidad por un mal partido . Exigió la autoconfianza personal que ha visto hasta ahora en cada profesional. «No tengo duda ninguna de que vamos a superar el golpe y de que el domingo vamos a demostrar lo que queremos y lo que somos». Lo dijo sin altisonancia, muy tranquilo, con el tono bajo que define su forma de proceder. Piensa que la verborrea gritona no consigue más que rechazo. Y se puso a preparar el encuentro del domingo en Pamplona, donde se juega el liderato.

Para Zidane es un respiro recuperar a Carvajal, Casemiro y Lucas, que fueron baja. Varane retornará al eje de la defensa y Mendy volverá para tapar bien el flanco izquierdo . Todos ellos, junto a Valverde, son culpables fijos de la etapa de 21 partidos sin perder y de los 13 goles sufridos en 22 jornadas de Liga. Osasuna es otra final para el francés.