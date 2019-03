Real Madrid Solari dirigirá al equipo frente al Valladolid

Solari no continuará en el Real Madrid, aunque sí dirigirá al equipo este domingo ante el Valladolid. El club no tiene prisa en quitarle del puesto. En los dos últimos días se analizó la conveniencia de llevar un cambio inmediato en el cargo para atajar un mal momento deportivo, fundamentado en cuatro derrotas consecutivas en el Bernabéu, en busca de un revulsivo. El problema es que la entidad no posee ahora mismo un Luis Molowny que cubra estas situaciones y enderece al equipo con la sabiduría y la experiencia de haber vivido estas crisis en etapas anteriores.

No hay en la casa un técnico de este calibre para tomar las riendas. Tampoco se quiere quemar ahora mismo a Xabi Alonso y Raúl, entrenadores de las categorías inferiores.

Todo cambiaría si el Madrid perdiera el domingo en Valladolid y se hiciera obligado un relevo. Hay que consolidar la plaza de Champions en la Liga y dar un vuelco a esta racha negativa. El equipo blanco no podrá contar en Valladolid con los lesionados Vinicius, Lucas y Carvajal, más el sancionado Ramos.