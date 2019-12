Real Madrid El Real Madrid clama por la «desaparición» del VAR Ramos, Casemiro y Butragueño, elocuentes: «Hay dos penaltis clarísimos a Varane ¿Para qué esta la tecnología, si la tenemos y no se utiliza? Es incomprensible»

El desasosiego del Real Madrid por los nombramientos de Hernández Hernández y De Burgos Bengoechea como jueces del clásico encontró desgraciadamente argumentos para la polémica y el enfado del club blanco . Los directivos, en el palco, estuvieron comedidos, elegantes. El enojo era enorme.

Dos penaltis cometidos sobre Varane en el primer tiempo, obra de Lenglet y Rakitic, no fueron sancionados ni observados por los vídeos. La indignación de los dirigentes era prudente en la exposición pública y grande en el ámbito privado. «Han sido dos penaltis claros, los hemos visto en el descanso por televisión y no ofrecen duda, no sabemos por qué no ha intervenido el VAR, porque está para estas cosas», manifestaron Sergio Ramos y Casemiro al final del encuentro.

Hernández Hernández había sido vapuleado por tirios y troyanos desde que se supo que sería el colegiado del clásico más largo de la historia y los hechos agravaron las sospechas. El Real Madrid y el Barcelona recelaban de este árbitro por fallos importantes cometidos en otros duelos entre los dos grandes y en algunos partidos con otros adversarios. La carta que Bartomeu envió a Rubiales por la jugada de Anoeta echaba más leña a un fuego que no necesitaba nuevos incendios. Alejandro José Hernández Hernández, nacido en Lanzarote hace 37 años, estaba en la diana. Y la presencia de De Burgos Bengoechea en el VAR, el hombre que echó a Cristiano en la Supercopa de España hace tres años, añadía mecha a las sensaciones del Real Madrid. A la hora de la verdad, los blancos se quejaron amargamente de los dos, especialmente del jefe del VAR, que no señaló esos dos penaltis cometidos en un minuto de margen por Rakitic y Lenglet sobre Varane.

📰 @raphaelvarane sufrió un plantillazo de Lenglet y dos minutos después fue agarrado de la camiseta por Rakitic.#ElClasico#HalaMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) December 18, 2019

Era difícil que Hernández Hernández viera bien esas dos acciones, pero lo que no comprendió el Real Madrid es que De Burgos Bengoechea no interviniera con el VAR e indicara al colegiado que había dos penaltis que debía valorar en el vídeo. El enfado del conjunto madrileño era patente.

Butragueño: «Dos penaltis clarísimos»

En el césped, Varane se quejó al árbitro de las dos entradas, la primera de ellas con un golpe en el muslo propinado con los tacos de Lenglet, que le dejó herido en el césped.

«¿Por qué no interviene el VAR? Es que no lo podemos entender», señalaba Butragueño en nombre del club visitante. «Tenemos una tecnología y no se aplica, ni se utiliza. Han sido dos penaltis clarísimos».

El enojo aumentó de decibelios porque Luis Suárez pisó por detrás a Casemiro en el talón, una intervención muy peligrosa que le costó la expulsión a Modric en Vigo, en la primera jornada. Ahora, los colegiados no muestran la cartulina roja por estas acciones y el Real Madrid se sentía perjudicado por partida doble. El arbitraje marcaba tristemente, una vez más, el clásico.