Liga Santander Ramos, lesionado, baja ante el Leganés Sufre una lesión de grado I en el sóleo izquierdo; es el mejor jugador del Real Madrid esta temporada, junto a Benzema

Diez días de baja del mejor jugador del real madrid esta temporada, junto a Benzema. Su reto es enfrentarse al Athletic el domingo día 21. Sergio Ramos sufre una lesión de grado I en el sóleo izquierdo, según ha informado el Real Madrid en un parte médico. «Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Sergio Ramos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión de grado I en el sóleo izquierdo. Pendiente de evolución», asegura el club en su comunicado. En cualquier caso, es seguro que el internacional se perderá el partido de Liga del próximo lunes ante el Leganés y es duda para la visita del Athletic.

Karim Benzema y Sergio Ramos son los líderes de este Real Madrid de transición. Suman 48 goles y 26 goles el francés, por 42 encuentros y 11 tantos en españoles. El capitán ya ha jugado esos 42 partidos en lo que va de campaña, con once goles en su bagaje, el mejor desde que vino al Real Madrid en 2005. Ser defensa y anotar once 11 dianas tiene un mérito que solo pueden calibrar quienes juegan en un gran equipo que aspira a todo. Sergio Ramos ya ha disputado los mismos partidos que en toda la temporada pasada. El capitán suma 42 y es el segundo de la plantilla que más ha jugado. Solo le supera el otro líder que tira del carro, Benzema, que lleva 48. Ramos reparte su participación entre Liga (28), Champions (5), Copa del Rey (6), Mundial de Clubes (2) y Supercopa de Europa (1). Al margen de su liderazgo en la defensa, el andaluz está destacando por sus cifras goleadores. De hecho, es el tercer máximo anotador del Real Madrid, tras Benzema y Bale. Con 11 goles, Ramos ya ha batido su mejor registro de cara a portería en una temporada.

Ramos es el quinto madridista histórico con más partidos, 606, tras Santillana (645), Sanchís (710), Casillas (725) y Raúl (741)

Desde que llegó al conjunto blanco, Ramos ha disputado 606 partidos oficiales y se encuentra entre los cinco madridistas con más encuentros en la historia del club. Por delante solo están Santillana (645), Sanchís (710), Casillas (725) y Raúl (741).

Ramos y Benzema, Benzema y Ramos. Tanto monta. Monta tanto. Karim Benzema vive su mejor temporada en el Real Madrid al cabo de toda una década en el club y su excelente rendimiento, inmerso en la treintena, no tiene el apoyo de sus viejos compañeros, que sufren una de las peores campañas de su carrera, afectados por el desgaste acumulado de tres años de éxitos, con partidos importantes hasta el final de cada curso, con el agravante físico del Mundial de Rusia, que machacó a hombres como Modric, Varane y Kroos . Zidane lamenta esa distancia entre el funcionamiento en el campo de uno y de los otros.

El mejor promedio de Karim son los 28 tantos anotados en 36 partidos en le campaña 2015-16

El delantero madridista no juega en la selección desde hace cuatro años y se nota. Se encuentra mucho mejor físicamente, pues no soporta el cansancio periódico que supone estar en el equipo nacional y luchar por clasificarse para Eurocopas y Mundiales, con el remate de las fase finales. El nueve suma 26 goles esta temporada, 17 en Liga. Ante el Eibar anotó dos y tuvo otros cuatro, además del tanto que le anularon por fuera de juego. Su plusmarca en el conjunto blanco es de 32 en la campaña 2011-12. En el curso 2015-16 logró 28 en 36 encuentros, su mejor promedio ligado a los partidos. Ahora lleva 26 en 48 enfrentamientos. Karim destaca especialmente por su fútbol, no por sus dianas. Su juego con los centrocampistas le transforma en un creador más, muchas veces fuera del área. Zidane le pide que sea más ariete para que consiga los goles que le faltan al Real Madrid, su gran problema desde que se marcho Cristiano. Benzema persigue su marca: superar los 32 tantos. Ante el Eibar desperdició otros cuatro. Es posible . Reguilón, Valverde, Odriozola, Carvajal, Ramos y Llorente son los únicos que han rendido como el francés.