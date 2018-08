Real Madrid El Madrid admite el error de Zidane con Mariano y apostará por la cantera El club no piensa fichar más; confía en Vinicius, De Tomás y Mayoral como refuerzos del ataque y el «nuevo» central se llama Javi Sánchez

Tomás González-Martín Deportes

@_abc.es Actualizado: 17/08/2018 01:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una derrota no cambia la filosofía del Real Madrid. Especialmente cuando el equipo regaló los cuatro goles de la final de la final de la Supercopa de Europa», como analizan los hombres importantes de la entidad. El club blanco no realizará ningún fichaje más para reforzar ninguna línea en este mercado de verano. Nunca bailará al son de un resultado veraniego. Su política está definida. Courtois, Lunin y Odriozola son sus fichajes, por los que ha abonado 73 millones. Junto a ellos se suman media docena de jóvenes, entre ellos Vinicius, que ya formaban parte de la empresa. Hoy se ofrecen al Real Madrid, a rebufo del 2-4 de Tallin, delanteros como Rodrigo (75 millones), Icardi (120) y Mariano, que el Olympique de Lyon protege sin ponerle precio. Hoy se ofertan al campeón de Europa centrales como David Luiz (25 millones pide el Chelsea) y Skriniar (56 millones pregona el Inter). Y el Real Madrid responde con una postura hermética: no queremos a nadie.

Es hora de apostar por nuestros jugadores». El Real Madrid espera que el entrenador conceda sitio a Vinicius, Valverde, Llorente, Ceballos, Reguilón y Javi Sánchez para demostrar la bondad de los «fichajes»

La posición del club es clara: «Los fichajes los tenemos en nuestro club, es hora de valorar lo nuestro, porque lo que podemos fichar no es mejor que lo que tenemos ya. El ejemplo es Mariano, que en España no se le daba valor hasta que fue a Francia y marcó 20 goles con el Olympique de Lyon, mientras Mbappé logró trece en la Liga. Ahora vamos a apostar por nuestros futbolistas». El éxito del dominicano en Francia ha sido la espoleta para que el Real Madrid se reafirme en apoyar a los jóvenes formados en Valdebebas en vez de contratar a futbolistas que no le superan más que en el coste.

Una planificación meditada

El adiós de Mariano fue un error de visión de Zidane, que no contaba con él. El jugador también cometió la equivocación de no marcharse hace dos veranos, cuando el francés le aconsejó marcharse cedido para foguearse, pero el caribeño nacido en Barcelona quiso quedarse. Tras triunfar en el Lyon, Mariano valía 80 millones hasta hace diez días, con el mercado inglés abierto. Hoy, con la Premier cerrada, costaría 60 millones. Al Real Madrid le supondría 39 millones, pues tiene firmado que el 35 por ciento de su hipotético traspaso sería dinero para la casa blanca. Pero el Olympique no vende. Actualmente, el club madrileño confía en Raúl de Tomás y Borja Mayoral para coger ese testigo con minutos a lo largo de la temporada. Deben ser sus nuevos Marianos.

Raúl de Tomás o Borja Mayoral. El club cuenta con los dos para que Lopetegui, un técnico «de cantera», elija el ariete que sea el relevo de Benzema, sin permitir un descarte equivocado

La casa blanca oye, que no escucha, que debe potenciar sus tres líneas y contesta con seis novedades a las que Lopetegui tiene que poner en valor para confirmar su apuesta visceral por la juventud. «No vamos a fichar un central, un centrocampista ni un delantero, como dicen quienes desean vendernos jugadores», señala el Real Madrid. «Nuestra política de planificación de plantilla está definida sólidamente. No es flor de un día, sino de una programación bien estudiada que está pensada a largo plazo, sin dejarse influir por un mal resultado. Los mejores fichajes los tenemos en casa y son seis: Reguilón como lateral izquierdo y Javi Sánchez como quinto central, que cubre la baja de Vallejo. Fede Valverde en el centro del campo. Y Vinicius, Raúl de Tomás y Borja Mayoral en la delantera».

La plantilla la decide el club

Reguilón aspira a quedarse definitivamente en la primera plantilla como sustituto de Marcelo, salto que ya ha dado Fede Valverde para cubrir la baja de Kovacic. Resta por concretar si Javi Sánchez asciende también directamente al «equipo A» o si constará en el plantel castillista para jugar con Lopetegui cuando el donostiarra lo requiera. El técnico deberá elegir entre Raúl de Tomás y Borja Mayoral como el relevo de Benzema. Lo que la casa desea es que acierte en la elección.

Los agentes FIFA ya pueden decepcionarse, no habrá comisiones desde la casa del Bernabéu. El campeón de Europa no entra al juego de la docena de futbolistas que esperan una llamada de Concha Espina, desde Thiago a Pjanic pasando por Icardi, que hoy estrena el Scudetto, y el exmadridista Rodrigo, colocado al mejor postor por un Valencia necesitado de dinero.

El Real Madrid solventó el descarte de Kepa, rechazado por Zidane, con Courtois. No volverá a permitir que un entrenador, apuntalado por los títulos conquistados, determine si un futbolista es contratado o no. Porque la entidad debe mirar a largo plazo, con independencia del técnico que haya. Esa política la reafirmó el propio Zidane al dimitir. Sus decisiones influyeron para muchos años. El club, apoyado en la dirección deportiva, ha recuperado la gestión absoluta del plantel. Lopetegui propuso un fichaje para suplir a Kovacic y la respuesta es Fede Valverde. Las contrataciones están en Valdebebas. Vinicius costó 45 millones y debuta ahora. Hay que ponerlo en valor. Y el año que viene ya está fichado el primer delantero: el brasileño Rodrygo, otros 45 millones apostados en futuro.