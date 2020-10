Real Madrid Hazard, el último tren Superado por las lesiones, no ha jugado todavía esta temporada y Zidane le ha convocado para reaparecer mañana en la Champions. El belga tiene ganas de saltar al campo y acabar con una mala racha de lesiones que ha durado un año

Eden Hazard tuvo que realizar un esfuerzo psicológico para no tener miedo al regreso tras sus dos primeras lesiones. Pensaba jugar hace un mes frente al Valladolid y se rompió muscularmente horas antes de la cita. Ahora ya salta al campo y no teme arriesgar. El belga no ha disputado ni un minuto esta temporada; suma siete partidos sin jugar en este curso, que se añaden a los 29 que se perdió el pasado (en siete años como profesional del Chelsea solo faltó en 20). En total, ha protagonizado 22 encuentros con el Real Madrid y fue baja en 36 ocasiones. Un gol y tres asistencias definen su pobre aportación a lo largo de los 1.544 minutos que ha vestido la camiseta blanca en los quince meses que lleva en la entidad. Zidane, después del subidón del clásico, le convocó ayer para reaparecer mañana en la Champions ante el Borussia en Moenchengladbach. Puede decir, con razón, que ha vivido un «annus horribilis» de lesiones que intentará cambiar desde hoy. Hazard vuelve al fútbol y puede que sea su último tren para convencer al madridismo. Zidane le espera.

Quiere devolver al club el esfuerzo económico realizado en su fichaje y se siente optimista y con ganas de jugar por fin tras un «annus horribilis»

Su vida deportiva ha sido un sufrimiento constante desde hace un año, cuando su compatriota Meuniere, ten amigos para esto, le rompió la pierna con una patada que provocó una fisura en el peroné derecho. Tres meses más tarde, nada más reaparecer, en febrero, otra fisura a siete centímetros de la anterior destrozó su anhelo de devolver al Real Madrid la inversión realizada, que superó los 100 millones de euros. Reapareció en el tramo final de pasado campeonato de Liga, en esos once partidos que dieron el título al club blanco, pero la alegría del éxito de la plantilla no evitó que personalmente se sintiera en deuda con el club y con Zidane, quien siempre solicitó su contratación.

Trabajo psicológico: ha tenido que superar la preocupación por las recaídas y ya salta al campo sin temor a arriesgar

Hoy continúa sintiéndose en la obligación de responder al club que le contrató por cinco temporadas. Su fichaje ha sido hasta ahora un desastre para el Real Madrid. Quiere ganar títulos con un rendimiento importante en ellos, pues no fue protagonista ni en la Supercopa de España disputada en Arabia ni en la Liga celebrada en junio. Quiere pagar esa cuenta pendiente desde ahora. Tiene cuatro años para enmendar la situación.

«¿Y por qué no va a jugar mañana?»

Hazard quiere disfrutar mañana de sus primeros minutos en esta campaña. Se ha entrenado al mismo nivel que sus compañeros. «¿Por qué no va a jugar? Puede hacerlo perfectamente en Alemania», señalaba ante ABC un profesional del equipo.

Tras vencer en el Camp Nou y dejar el testigo de la crisis en Barcelona, el Real Madrid tiene otra final mañana, pues no puede perder otro partido en la Champions. Zidane no forzará con el belga. Dialogará con él para saber cómo se siente. El equipo se juega mucho y no puede hacer experimentos en plena competición. En todo caso, la planificación con Hazard incluye que tenga también minutos el sábado ante el Huesca en el estadio Alfredo Di Stéfano. Necesita adquirir mucho ritmo de competición.

La plantilla celebró la victoria en territorio comanche el sábado, pero ayer ya se puso en modo Champions. Los futbolistas hablaron entre ellos después del éxito en el Camp Nou y dejaron para la reflexión una dicotomía entre la satisfacción y la rabia. Pensaban que si habían ganado al Barcelona no deberían haberse desinflado ante el Cádiz y el Shakhtar. El análisis del grupo era concluyente: «Si somos capaces de ganar en el Camp Nou, no fallemos en la Champions». Era un aviso interno que también exponía Zizou.